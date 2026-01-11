地牛翻身！日本岩手縣5.1強震 最大震度4

受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再

