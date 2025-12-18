地牛翻身！晚間19：32 花蓮發生規模5.1有感地震
地牛翻身！今（18）日晚間19點32分在花蓮發生規模5.1地震，震央位在花蓮縣政府東北方18.3 公里 ，位於台灣東部海域，地震深度為31.6公里M，最大震度4級。
花蓮晚間發生芮氏規模5.1地震。圖／翻攝自中央氣象署
各地區震度，花蓮縣4級、宜蘭縣3級、南投縣2級、桃園市2級、新竹縣2級、新北市2級、彰化縣震度2級、台中市震度1級、台東縣震度1級、苗栗縣震度1級、台北市震度1級、基隆市震度1級、雲林縣震度1級、嘉義縣震度1級、嘉義市震度1級、台南市震度1級。
責任編輯／陳俊宇
更多台視新聞網報導
高雄11:52地牛翻身！ 「規模3.3」深度5km極淺層地震
日本青森外海再震！規模5.2、最大震度3 北海道等地明顯搖晃
台鐵熱心副站長下班車禍顱內出血昏迷 家屬盼目擊民眾釐清經過
其他人也在看
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 9
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 2
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
雨神要long stay了！專家曝未來5天濕答答 南部也躲不過
別被戶外的陽光騙了，今天（12/17）稍晚即將變天，大雨要連下5天，就連天氣一向穩定的南部也有局部短暫陣雨機會。太報 ・ 1 天前 ・ 5
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
台泥張安平：應減少進口水泥 否則將賠掉本土勞工生計
（中央社記者何秀玲台北2025年12月17日電）近期進口水泥議題引發各界關注，台泥董事長張安平表示，高度認同環境部長彭(啟)明儘量減少使用進口水泥的呼籲，這不僅是環保減碳問題，若台灣淪為國外過剩產能的傾銷地，賠掉的將是本土水泥業的生計與數萬名水泥業勞工家庭未來。台泥今天發出新聞稿指出，根據財政部海關進口報價及當地國內銷售價數據，來自越南、印尼、日本等國進口水泥，超低出口售價顯示明顯傾銷行為。以2024年下半年至2025年上半年為比較區間，日本水泥在日本國內的正常售價為每噸新台幣3800元，而出口到台灣價格卻僅1400元，進口到台灣的日本水泥竟比日本國內價格便宜2400元，傾銷差率高達106%。來自印尼的水泥熟料，在印尼國內售價為每噸1200元，但出口到台灣價格僅680元，也比當地價格便宜520元，幾乎是半價。另外，政府今年7月針對越南水泥開徵反傾銷稅，原本希望遏止進口水泥惡性傾銷，但結果卻顯示進口業者反而逆勢操作，根據海關資料越南水泥到岸價格不僅未上漲，反而降價15%，熟料價格更下降22%，連印尼也跟進降價5%，以往越南進口水泥差價每噸500至700元，現因報關資料價格持續下跌，相對價中央社財經 ・ 1 天前 ・ 15
15縣市颳強風 今3區有較大雨勢！明後天雨擴全台
【高沛生／綜合報導】東北季風持續影響天氣型態，迎風面降雨明顯，並伴隨偏強風勢。中央氣象署預報員賴欣國指出，今天基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率；周五、周六東北季風減弱、南方水氣北上，全台降雨機率提高。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
變天倒數！全台有雨又降溫 「3地區」雨勢最大
深夜變天！氣象粉專「天氣風險」表示，今（18）日夜間南海水氣向北移入，台灣西半部雲量增多，週五至週六全台有雨，其中東北部、東部及中南部山區容易有局部較大雨勢發生，氣溫也略下降，日間高溫約21至24度；夜間低溫則沒有太大變化。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
2波東北季風接力襲！「這天」轉濕冷 降雨熱區曝光
今（17）日東北季風稍增強，桃園以北及宜蘭高溫稍降，體感較涼。對此，天氣粉專「氣象報馬仔」表示，明後天東北季風還會再增強，水氣將會往桃園以北、東北部及東部地區輸送，尤其是週四（18日）整天會偏濕冷體感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
天氣》3地濕答答！周末全台有雨一片藍 冷空氣下周又報到
由於東北季風影響，明（18）日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，清晨各地偏涼，低溫約15至20度，局部地區再稍低，新竹以南地區日夜溫差較大。氣象署表示，下周日、下周一（21日、22日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
明北東轉雨「3地下最大」！未來1週3波東北風接力 平安夜再降溫
氣象署指出，明天東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南為多雲到晴。氣溫方面，臺灣各地及澎、金低溫16～20度，馬祖14度，高溫北部、宜花及澎湖、金門20～24度，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
3波東北季風接力！北東明起冷回1字頭 桃園以北耶誕灑冷雨
東北季風18日將帶來冷雨，以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雨勢較大，19日降雨範圍遍及全台，且未來1週共有3波東北季風接力影響，3地區3500公尺以上高山有降雪機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今3區慎防大雨！明天「全台有雨」機率高 未來10日天氣一次看
今天受東北風影響，迎風面水氣漸增，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率；中南部影響輕微、晴時多雲，北偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼。前空軍氣象聯隊聯隊長林得恩表示，明天至20日，東北季風減弱、南方雲系接替北抬，全台各地降雨機率將提升。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
東北季風接力影響！清晨最低溫12.5度 明起北台灣氣溫稍回升
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在嘉義縣竹崎鄉的攝氏12.5度。氣象署表示，今天（18日）東北季風影響，迎風面有短暫雨，清晨各地偏涼，白天北部、宜蘭感受稍涼，中南部、花東感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。明天天氣如何？氣象署指出，明天到周六（19日到20日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升；周日（21日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 12 小時前 ・ 1
明天天氣北北基宜防大雨 19日水氣增全台有雨 東北季風接力報到
中央氣象署表示，明天受東北季風影響，北北基宜可能出現局部較大雨勢；氣溫方面，各地低溫約攝氏15至19度，北部、宜蘭明天白天高溫下降到21至23度，中南部及花東則約24至27度，感受溫暖舒適，新竹以南地區留意日夜溫差大。氣象署提醒，19日、20日東北季風雖減弱，但水氣增加，全台有雨；21日至24日又有兩波東北季風接力，迎風面留意局部短暫雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 發起對話
一分鐘報天氣 / 週四 (12/18) 東北季風增強，容易下雨，天氣將持續至週末
明天天氣如何？ 週四(18日)白天期間東北季風仍較強，要等到晚間隨著大陸高壓東移，東北季風減弱，風向也逐漸會轉為偏東風，不過隨著大陸華南有南支短波槽建立，中高層的西南風將在南海北部到廣東、江西、福建、浙江一帶建立槽前的雲雨帶，並且逐漸往下游台灣方向延伸，因此除了迎風面的大台北、東半部、恆春半島等地持續有短暫陣雨機會外，晚間開始西半部地區的雲量也將會逐漸增多，有些地方逐漸會有短暫陣雨開始出現的可能性，天氣將會變得比較不穩定一些。白天苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶的高溫會略降到21-23度，苗栗以南及台東地區的高溫仍有25-27度，晚間到週五清晨的低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區有機會降到14-16度，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度，中南部地區日夜溫差變化仍然明顯。 週五(19日)大陸華南的南支短波槽東移並逐漸淺化減弱，槽前水氣雲雨帶仍將逐漸通過台灣，各地普遍都有短暫陣雨機會，雖然地面是偏東風，沒有明顯的涼冷空氣，但是因為下雨、濕度較高的關係，因此各地白天高溫大致都在22-25度左右，南北之間差距不大，夜晚到週六清晨中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫仍可能降到15度上下，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度。 週六(20日)台灣附近水氣仍多，同時在長江中上游有另一個北支西風槽很快的再度靠近，後方有新一波大陸冷高壓前緣跟著往東南延伸移動，高壓前緣冷暖空氣交界面也會來到台灣附近，配合北支槽前不穩定環境，預報資料看起來在台灣附近將有低壓波動發展、東移，來到台灣東方海面後逐漸建立鋒面系統，在這樣的過程中，各地天氣仍不穩定，持續會有短暫陣雨機會，要到晚間之後降雨才會比較減少下來，外出活動仍需要帶著雨具。受到降雨、濕度較高的影響，各地白天高溫大致都在21-24度左右，夜間到週日清晨各地都市地區低溫普遍在17-19度，空曠地區仍有機會降到15-17度之間。 週日(21日)北支西風槽逐漸掠過台灣附近向東移動，底層大陸高壓帶來的東北季風逐漸增強，整體水氣已經較為減少，但是在迎風面的桃園、大台北、東半部及恆春半島一帶仍將持續有短暫陣雨機會，新竹以南地區則可望恢復多雲或有陽光的天氣。受到東北季風逐漸增強的影響，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫大概維持在21-23度之間，花東地區高溫22-25度，中南部地區因為天氣好轉，高溫反而會上升回到25-28度，夜晚到下週一清晨中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區低溫14-16度，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度，中南部的日夜溫差又會變得比較明顯。 下週一(22日)持續受東北季風影響，空氣逐漸轉乾，迎風面的北部、東半部降雨減少，雲量偏多但可能只剩下局部零星的降雨，中南部為多雲到晴。北台灣白天溫度仍然較涼，其他地方日夜溫差變化較大。下週二(23日)東北季風就會減弱，迎風面地區天氣更為好轉，陽光露臉，溫度也將回升上來。 下週後半週目前預報仍有較活躍冷空氣南下的情況，有可能讓溫度進一步降低，並且延續到接近年底左右的時間，不過預報變化仍大且時間較久遠，還需要持續再觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 1
北極熊媽媽罕見收養熊寶寶 頂級掠食者仍有溫情
研究人員今年9月發現，一隻雌性北極熊收養了一頭熊寶寶，情況十分罕見，也證明在殘酷的大自然中依然存在溫情。加拿大科學家理查森（Evan Richardson）表示，這隻母熊在3月從育幼巢出來時身邊只有一頭幼熊，但9月再度觀察時卻多了一頭年紀相仿的小熊。在西哈德遜灣（Western Hudson Bay）45年的研究中，僅發現13例類似情況，比例不到1%，這段期間他們記錄了4600隻北極熊。哺乳動物中確實會發生收養行為，但在北極熊身上卻極為少見，而編號X33991的熊媽媽顯然十分有愛心。兩隻熊寶寶看起來狀況良好，年紀約10到11個月大，預計會與媽媽再生活約1年半。GPS追蹤項圈的數據顯示，一家三口已在海冰上活動，幼熊仰賴母熊獵捕海豹維生，在這段期間也將學習各項生存技能。事實上，北極熊的存活之路並不容易，只有不到一半的幼熊能活到成年。Yahoo奇摩（國際通） ・ 5 小時前 ・ 7
跨年恐再現北極冷空氣外流？鄭明典示警極渦不穩 氣象署：跨年夜偏冷、部分地區恐有短暫雨
年末將近，不少民眾已安排好跨年活動，跨年天氣備受關注。Yahoo天氣多一典主持人鄭明典在臉書指出，北極振盪（AO）近期轉為「正相位」，雖然冷空氣相對受限於高緯度，但高層極渦結構依舊不穩定，不排除在年底或跨年期間引發另一波明顯的北極冷空氣外流。中央氣象署則預估，跨年夜東北季風增強，全台偏涼至寒冷，北台灣與東部局部地區可能出現短暫降雨，提醒民眾做好保暖準備。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 1
未來2天「雨彈炸全台」！專家：「這2區」高山有望降雪
生活中心／江姿儀報導今（18日）受東北季風影響，北部及東北部偏涼，其他地區早晚亦涼，新竹以南日夜溫差大；東北部、基隆北海岸及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩提醒，明（19日）到週六（20日）東北季風減弱，水氣增加，各地降雨機會提高。民視 ・ 10 小時前 ・ 發起對話