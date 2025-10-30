地牛翻身！東部海域17：37發生規模3.8地震 3縣市有感
今（30）日下午5點37分，台灣東部海域發生芮氏規模3.8的地震，最大震度2級。震央位置位於北緯24.09度、東經121.75度，距離花蓮縣政府東北方約17.6公里，震源深度為34.3公里。
地震測報顯示，花蓮縣地區的最大震度為2級，其中太魯閣震度達2級，花蓮市震度則為1級。此外，宜蘭縣南澳南投縣合歡山也測得1級震度。
