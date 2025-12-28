地牛翻身！桃園13樓狂搖 小黑柴驚呆愣原地

愛犬「蘇喜」被突如其來的搖晃嚇得不知所措，僵在原地進退兩難。（示意圖／Pexels）





昨（27）日深夜地牛翻身，全台劇烈搖晃，許多高樓層住戶更是驚魂未定。住在桃園13樓的民眾，家中監視器記錄下地震發生的一瞬間，愛犬「蘇喜」被突如其來的搖晃嚇得不知所措，僵在原地進退兩難，直到飼主呼喚引導進房間才敢移動。飼主表示，當時天搖地動，不僅毛小孩嚇壞，連大人都嚇出一身冷汗。



除了毛小孩，家中有幼童的家長更是繃緊神經。台北信義區一處位於27樓的住戶，監視器拍下一位母親在地震當下，顧不得手機摔落，頂著劇烈晃動第一時間衝向嬰兒床，將熟睡中的孩子緊緊抱入懷中。

這場深夜強震震出了各種百態，有人護子心切、有人急著安撫寵物，也有民眾第一時間竟是衝去保護家具。只能說這場地震來得又急又猛，讓不少民眾徹夜難眠。