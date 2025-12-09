地牛翻身！福島核電廠處理水排放「緊急暫停」

日本規模7.5強震，讓各地電力設施緊急戒備。（示意圖／unsplash）





日本規模7.5強震，讓各地電力設施緊急戒備，福島第一、第二核電廠人員全都疏散撤離至高處，甚至第一核電廠正在進行的處理水排放作業也都緊急暫停。主要就是因為，專家分析不排除可能還會重演311大地震的情況。日本氣象廳也首次發布「北海道、三陸外海後發地震（餘震）注意情報」，判斷可能導致發生巨大地震的預警。

地震當下，日本福島市區鏡頭能看到明顯搖晃，青森外海規模7.5強震，讓全日本都繃緊神經。福島電視台：「福島第一、第二核電廠皆已加強巡邏，目前沒有發現新的異常。」

由於有觀測到海嘯警報，各地核電相關設施緊急戒備，東京電力公司在晚間11點27分，要求福島第一和第二核電廠所有作業員撤離至高處，接著又在11點42分緊急暫停第一核電廠正在進行處理水排放作業。直到上午海嘯警戒結束，再度派人巡檢目前都沒發現設備異常。不過目前還在評估重啟核處理水的排放時間，因為外界就怕311的重大悲劇有可能重演。

內閣府災害管理官員森久保司：「未來一周之內，日本海溝或千島海溝發生芮氏規模8以上強震機率約為1%。」

2011年當時先是發生7.3強震，兩天後就是311 9.1大地震，造成上萬人死亡，這次日本不敢大意，除了核電廠緊急停工，火力發電廠也先暫停。

朝日新聞片段：「據北海道電力公司稱，當地的火力發電廠2號機組，在地震發生後，8日晚間（日本時間）11點18分停止運轉。」

日本氣象廳也警告，未來一週可能有規模8.0強震發生機會。加上這次震央就在千島海溝地震帶上，專家研判，平均每340到380年就會發生一次大地震，距離上一次已經超過400年，提醒民眾需要高度警戒。

