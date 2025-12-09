地牛翻身！福島核電廠處理水排放「緊急暫停」
日本規模7.5強震，讓各地電力設施緊急戒備，福島第一、第二核電廠人員全都疏散撤離至高處，甚至第一核電廠正在進行的處理水排放作業也都緊急暫停。主要就是因為，專家分析不排除可能還會重演311大地震的情況。日本氣象廳也首次發布「北海道、三陸外海後發地震（餘震）注意情報」，判斷可能導致發生巨大地震的預警。
地震當下，日本福島市區鏡頭能看到明顯搖晃，青森外海規模7.5強震，讓全日本都繃緊神經。福島電視台：「福島第一、第二核電廠皆已加強巡邏，目前沒有發現新的異常。」
由於有觀測到海嘯警報，各地核電相關設施緊急戒備，東京電力公司在晚間11點27分，要求福島第一和第二核電廠所有作業員撤離至高處，接著又在11點42分緊急暫停第一核電廠正在進行處理水排放作業。直到上午海嘯警戒結束，再度派人巡檢目前都沒發現設備異常。不過目前還在評估重啟核處理水的排放時間，因為外界就怕311的重大悲劇有可能重演。
內閣府災害管理官員森久保司：「未來一周之內，日本海溝或千島海溝發生芮氏規模8以上強震機率約為1%。」
2011年當時先是發生7.3強震，兩天後就是311 9.1大地震，造成上萬人死亡，這次日本不敢大意，除了核電廠緊急停工，火力發電廠也先暫停。
朝日新聞片段：「據北海道電力公司稱，當地的火力發電廠2號機組，在地震發生後，8日晚間（日本時間）11點18分停止運轉。」
日本氣象廳也警告，未來一週可能有規模8.0強震發生機會。加上這次震央就在千島海溝地震帶上，專家研判，平均每340到380年就會發生一次大地震，距離上一次已經超過400年，提醒民眾需要高度警戒。
更多東森新聞報導
快訊／日本Pocky緊急召回「600萬件商品」 台灣也暫停供貨
國民兵遭槍殺！川普宣布「將永久暫停第三世界移民」
中國暫停進口日本水產品 賴清德午餐就吃「北海道帆立貝」
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 17
青森7.5強震！日本氣象廳示警「最壞情況」：不排除311級別強震再現
日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本氣象廳於9日凌晨召開記者會，提醒未來一週可能會有規模8強震發生的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備。至於最壞情況，不排除311級別強震再現。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 21
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
好天氣只撐1天！週四變天轉冷「雨區出爐」 週日最冷下探12度
把握短暫好天氣！氣象粉專天氣風險表示，今（9）日北部及東部有雨，明天東北季風減弱，將回暖轉乾。不過好天氣僅一天，週四（11）新一波東北季風再度南下，北部至東部轉陰有短暫陣雨天氣，到了週日更冷，受到輻射冷卻影響，各地沿海空曠與近山平地夜晚清晨低溫不排除下探約12至13度。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
氣溫恐持續下降？新一波冷氣團侵台時間曝光 「這些地區」降雨多
即時中心／高睿鴻報導近期天氣持續轉涼，氣象署科長林伯東今（9）日說明近期天氣時，提到未來一週，我國將持續受到一波接一波冷空氣影響，氣溫不斷轉冷；今天清晨，西部地區、近山區等部分地區，溫度已降至12至13度，台北低溫也降到18、19度，都比前段時間顯著降溫。另，他也指出，台灣正受到東北季風影響，北方的黃海、東海有較明顯的冷平流雲系，因此，迎風面如北部、東部雲層較多，也會有明顯降雨情況。民視 ・ 7 小時前 ・ 1
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
4縣市大雨！首波大陸冷氣團要來了 平地冷爆「低溫探10度以下」時間曝
中央氣象署發布大雨特報，受到東北季風影響，今（9）日宜蘭地區、基隆北海岸及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。另外，今晨至明日上午蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，也要注意。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
今變天降雨吹8級風 「跌破10℃」入冬最強冷氣團這天報到
【高沛生／綜合報導】東北季風今增強，北台灣轉雨變涼，基隆北海岸、大台北與宜蘭都有局部大雨風險，沿海更可能出現8級強陣風。中南部多雲到晴但日夜溫差明顯，清晨仍偏涼。氣象專家吳德榮提醒，周末起第二波冷空氣報到，強度可能達「大陸冷氣團」等級，平地低溫恐下探10°C以下，需持續關注最新變化。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
未來一週體驗春夏秋冬！這1天恐「凍到10度以下」
生活中心／張予柔報導未來一週天氣將呈現多變局面，中央氣象署提醒民眾，北部與東北部受東北季風影響，氣溫整體偏涼且局部地區可能出現大雨，中南部則相對穩定，但日夜溫差大。氣象署以「北台灣一週體驗春夏秋冬」、「南台灣一日體驗春夏秋冬」來形容最近的天氣。民視 ・ 1 天前 ・ 1
日本青森23:33再發生規模5.6強震 3公尺高海嘯襲北海道撤3650人
才發生規模7.6強震！日本當地時間11點33分，青森縣東方海域再度發生震度5.6的地震，震源深度同樣約50公里。當局提醒沿海及河川附近的居民立即撤離至高地或安全場所，並警告海嘯可能會多次襲來，呼籲民眾在警報解除前不要離開安全地點。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
2波東北風接力！明雨彈轟3地 冷氣團最快週末報到「低溫剩個位數」
氣象署指出，明天東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩；氣溫方面，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部地區受輻射冷卻...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 發起對話
三波冷空氣接力！北部濕冷開局 周末迎最強寒意
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（8）日表示，本週將連續受三波冷空氣干擾，從今天起東北季風明顯增強，北台灣 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一週體驗春夏秋冬！東北季風接連報到 週末有感降溫
氣象署表示，8日（週一）至9日（週二）：北北基宜容易下雨，要注意局部大雨；桃竹、花東、恆春局部或零星短暫雨；苗栗以南天氣穩定，但8日清晨要注意局部霧。而桃園以北、宜蘭整天偏涼，高溫只有21至23度，其他地區白天算舒適，但是夜晚晨間也有涼意， 沿海地區風大時感覺會...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
一周氣溫變化一次看 專家曝這天低溫只剩10度
週日（14日）夜晚到下週一（15日）清晨溫度最低，中北部、東北部都市地區低溫僅14-16度，空曠地區有機會降到10-13度低溫，輻射冷卻明顯的地方可能會更低一點，有機會達到大陸冷氣團門檻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣南下！挑戰「首波大陸冷氣團」跌破10度 最冷時段曝光
今（9）日持續受東北季風影響，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。對此，氣象專家林得恩提醒，下一波降溫更猛，預估週日（14日）清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級，且「這段時間」氣溫最低，有機會下探至攝氏10度或以下。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣接連報到！專家：這天「斷崖式降溫」直逼10度
生活中心／李明融報導本週全台急凍接連迎接2波冷空氣，今天（8日）東北季風轉強，北部、東部地區紛紛降短暫陣雨，對此，氣象專家吳聖宇的預測指出，今晚至明天（9日）清晨，氣溫將進一步下降，但下一波冷空氣強度更強，恐直逼「大陸冷氣團」等級，中北部及東北部空曠地區低溫下探10至13度，提醒民眾做好保暖準備。民視 ・ 9 小時前 ・ 1
玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它
塑料微粒無所不在，研究顯示瓶裝水中含有數十萬個塑料微粒，而根據一項來自法國的最新研究顯示，玻璃瓶裝的汽水、啤酒、冰茶與檸檬水，平均每公升飲料中約含100顆塑膠微粒，比寶特瓶或金屬罐裝飲料高出5至50倍健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1