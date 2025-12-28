地牛翻身！芮氏規模7強震後 8小時內又3震

昨晚發生芮氏規模7地震，地牛頻頻翻身，至今天清晨，8小時內連3震。（圖：氣象署網站）

昨天（27日）晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地牛頻頻翻身，至今天清晨，8小時內連3震。

根據氣象署資料，規模7地震震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的海上，深度72.8公里，最大震度宜蘭縣、雙北地區等縣市都是4級，是繼921地震和去年4月3日花蓮大地震後，26年來第3起達到規模7的地震。

強震發生之後，今天凌晨0時45分台灣東部海域發生芮氏規模4.7的小區域地震，震央在宜蘭縣政府東南東方30.8公里處，深度60.8公里，屬於淺層地震。最大震度為3級，出現在宜蘭縣南澳。

廣告 廣告

今天清晨5時45分，臺東縣政府西南西方9.5公里發生規模3.2地震，地震深度5.4公里，臺東縣最大震度2級。

今天上午7時03分，台灣東南部海域發生芮氏規模4.2的小區域地震，震央在台東縣政府南南東方8.1公里處，深度32.3公里，屬於淺層地震。最大震度為2級，出現在台東縣卑南。