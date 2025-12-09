地牛翻身！ 花蓮5.7強震 夜市女員工尖叫相擁

監視器畫面顯示，店內物品不斷晃動，員工嚇得大叫，抱成一團尋求安全。（圖／福町檸檬汁提供）





花蓮昨（8日）7點多發生芮氏規模5.7地震，全台都有明顯震感。地震瞬間，花蓮東大門夜市一座重達200公斤的裝置藝術招牌劇烈搖晃後掉落，差點砸傷正在逛街的民眾。也有店家員工當場被嚇得尖叫，互相擁抱躲避。

監視器畫面顯示，店內物品不斷晃動，員工嚇得大叫，抱成一團尋求安全。8日晚間地震在花蓮達到4級震度，夜市入口處巨大招牌也被震到鬆脫落地。

重達200公斤的裝置藝術招牌，只晃動了數秒，便直接掉落在地。當時民眾聽到巨大聲響，紛紛拔腿逃離。店家也回想當時情況，仍心有餘悸。

東大門夜市海鮮燒烤店潘姓店長表示，地震瞬間旁邊物品往店內飛來，當時剛好有客人在場，好在反應及時，立即閃避。他趕緊衝出店外查看，並拍照通報相關單位，慶幸現場無人受傷。

事後夜市主委與攤商約7人合作，先把招牌移到一旁草地，避免造成二次危險。除了夜市情況驚險，花蓮其他地區居民也被地震嚇到尖叫，屋內家具劇烈搖晃，屋外車輛彈跳，畫面怵目驚心。

地震也影響北台灣交通。台北捷運為安全起見，一度暫停約1分鐘，確認系統正常後，再以低速行駛。中央氣象署地震中心主任吳健富表示，此次震央位於花蓮近海，是近期能量的一部分釋放，但並非完全釋放完畢。提醒民眾未來3天內仍可能出現規模5到5.5的餘震，務必提高警覺。

