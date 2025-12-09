地牛翻身！10:45花蓮新城發生規模3.4極淺層地震

隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。

