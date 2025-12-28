地牛跨洋翻身 宜蘭強震後秘魯6.0地震 現場直播驚恐直擊

宜蘭7.0強震全球關注，遠在太平洋另一邊的秘魯在台灣時間28日上午也發生規模6.0強震。（示意圖／pexels）





宜蘭7.0強震全球關注，遠在太平洋另一邊的秘魯在台灣時間28日上午也發生規模6.0強震，直播畫面記錄下民眾驚慌避難的驚險瞬間。秘魯震央恰好就坐落在「環太平洋火環帶」的高風險地帶，台灣也在這上面，這條火環帶全長4萬公里，有海溝與火山，全球超過80%地震也集中在這裡。

秘魯直播主還在熱情分享，但瞬間天搖地動，嚇得她驚慌奔逃，連觀眾也能感受有多恐慌，台灣時間28日上午10點多，南美國家秘魯西部發生6.0強震。

玻璃掉落地面震碎，民眾驚慌奔逃，但有電視台主播在搖搖晃晃的影棚裡，保持鎮定傳遞訊息。南美秘魯媒體ExitosaNoticias：「地震搖晃的過程，透過鏡頭被記錄下來，請大家趕快找掩護，撤離到大街上，如果您能行動，請立即避難，地震還在持續。」

秘魯6.0地震，震央就在聖塔港以西約36公里處的太平洋海底，深度約66.4公里，恰好坐落在環太平洋火山帶的高風險地帶。

12月28日秘魯6.0強震，27日宜蘭7.0強震，10月菲律賓民答那峨島7.4強震，到7月的俄羅斯勘察加半島8.8強震，光是2025年就有四起強震，沿著環太平洋震不停。

時代雜誌資深編輯威爾斯：「事實上地震幾乎，發生在火環帶上，全球每天約有，超過80%的地震，都發生在火環帶上，從紐西蘭到印尼，沿著太平洋，一直到北美還有南美洲，板塊交界這個隱沒帶，斷層之間積聚壓力，日積月累下便引發地震，這樣的情況時常發生。」

太平洋火環帶全長4萬公里，有如馬蹄形狀，環繞太平洋東西岸帶上有一連串海溝，452座火山，每當有火山爆發或板塊移動，就造成地震。

whatif頻道：「這個地區佈滿火山，就叫做火環帶。」

儘管對火環帶的國家來說，發生地震幾乎可以說是無奈的宿命，但做好防災準備，也是火環帶鄰近居民們一生的課題。