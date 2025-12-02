地獄倒霉鬼4ni？ 賭客玩天九輸到脫褲 被財神放鳥警察先上門「跟我走」

板橋警方昨晚破獲職業天九牌賭場。翻攝畫面

新北市板橋警分局昨（1日）晚間查緝職業天九牌賭場，當場逮捕53歲負責人許姓男子、負責把風的55歲謝姓男子以及清注的29歲林姓男子，以及在場的18名賭客，其中有1名賭客不但輸錢，還遇到到警察查緝，大喊：「真倒楣！」警詢後依賭博罪嫌移送謝男等3人，賭客則依《社會秩序維護法》開罰。

警方表示，日前掌握情資，板橋中興路某市場內暗藏職業天九牌賭場，且為躲避警方查緝，於前後門裝設監視器監控並管制人員出入，僅有熟客得以進入，警方蒐證完成後，向新北地檢署聲請搜索票獲准，於昨日晚間前往攻堅。

警方全副武裝前往攻堅。翻攝畫面

「不准動！」警方破門進入，賭場人員及賭客都驚慌失措，其中更有人哀嚎：「慘了！輸錢又被警察抓，真倒楣！」警方在場查獲許男等3名賭場人員及18名賭客，查扣賭資69萬元、抽頭金4萬元、賭具天九牌、骰子、帳冊、點鈔機、監視器主機及鏡頭2支等證物，另查獲依托咪酯及安非他命等毒品。

警詢後依賭博罪嫌將許男、謝男、林男移送新北地檢署偵辦，18名賭客則全數依社維法裁罰。



