「地獄廚神」戈登女兒結婚了！跟申敏兒同選Elie Saab婚紗，靈感來自兩位高人氣王妃

「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）二女兒荷莉拉姆齊（Holly Ramsay）在2025年底與英國奧林匹克金牌游泳運動員亞當佩蒂（Adam Peaty）完婚，並在近日曝光了婚禮花絮，並同步公開婚紗品牌，與同樣在十二月完婚的申敏兒不約而同的都選擇了Elie Saab，而靈感更是分別來自英國與摩納哥兩位高人氣王妃。

「地獄廚神」之女荷莉拉姆齊正式完婚

相信喜愛廚藝實境秀的大家對「地獄廚神」戈登拉姆齊一定不陌生，而這位廚神的二女兒荷莉拉姆齊在2025年末正式於英國Bath修道院與游泳運動員未婚夫亞當佩蒂完婚，在近日曝光的婚禮照片中，荷莉也公開了她的婚紗選擇——一套來自Elie Saab的歌德風格婚紗。

荷莉拉姆齊的婚紗有著Elie Saab標誌性的設計，上身是長袖的透膚蕾絲搭配安娜女王式的延伸高領，隨著蕾絲一路延伸，背後可以看到細緻花紋搭配一排包釦設計，全身綴以精緻的蕾絲花卉刺繡與長長的拖尾設計，整體是優雅高貴的哥德式風格；選擇Elie Saab作為婚禮主紗並不令人意外，這個來自黎巴嫩的高訂設計師品牌一直都是名人們的紅毯最愛，包括Sofia Vergara、Jessica Biel、孫藝珍、申敏兒、朴信惠等人都是穿著Elie Saab踏上紅毯，

荷莉拉姆齊也說明了自己一直想選擇帶點傳統、端莊風格的婚紗，而她的靈感則是來自兩位高人氣的王妃，一位是與她一樣來自英國的凱特王妃（Kate Middleton），另一位則是摩納哥王妃葛瑞絲凱莉（Grace Kelly），兩位王妃在婚禮上都是選擇長袖蕾絲與高領的設計，而這樣的設計也是非常經典耐看的選擇。

婚禮派對穿上家傳婚紗

在之後的婚禮派對上，荷莉拉姆齊換上了她母親塔娜拉姆齊在1996年與戈登結婚時穿著的婚紗，這件優雅的復古禮服以緞面絲綢材質打造，搭配上短袖V領設計，並在領口與袖口處綴滿了珍珠飾邊，顯得優雅又不會過度隆重！

跟申敏兒同選Elie Saab，名人新娘為什麼都愛它？





由來自黎巴嫩的設計師Elie Saab先生所創立的同名高訂品牌，從1981年開始專注於新娘服設計，透過高級的蕾絲、綢緞、珍珠珠飾等製作婚紗，優雅中透著貴氣的設計風格受到中東皇室青睞，品牌也隨之聲名大噪，不僅是皇室成員愛用，各大獎項的紅毯上也有著相當的份量，也是絕不會失手的禮服之選。





