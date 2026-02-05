地獄房客！台女不爽澳洲房東縱火狂喊「去死吧」 遭判6年2個月

一名33歲台灣女背包客不滿遭房東要求搬離租屋，心生怨恨，縱火攻擊房東住家，墨爾本郡法院（County Court）近日判處她6年2個月有期徒刑。

台灣背包客在澳洲縱火遭判刑6年。（示意圖／Pexels）

澳洲媒體《1News》報導，這名背包客洪采薇（Tsai-Wei Hung，音譯）於4日認罪，承認4項縱火罪、勒索罪及危害他人安全行為，法官形容其犯行是「非同尋常、情緒失控且極度危險的反應」，「妳對被害人的敵意不僅持續存在，妳的憤怒更是一路醞釀、發酵。」

案件顯示，洪女的犯行始於2024年3月11日被趕出租屋當天，她先朝車庫門投擲雞蛋，隨後高速駕車衝向前室友段仲庭（Chung-Ting Tuan）與房東張林（Lin Zhang），並在距離兩人僅1公尺處急煞。她撞毀車庫捲門，造成內部3輛車受損，並在警方到場前逃離。

廣告 廣告

隔天，洪女再度返回現場，進一步破壞車輛，聲稱「只是想嚇嚇他們」。6月10日，洪女再重返前住所縱火焚燒門，並點燃2輛汽車。她同時試圖勒索房東，要求支付3萬澳元（約66萬台幣），並警告張姓房東一家「要小心，否則會有跟我一樣、甚至更慘的下場。」

由於感到受威脅，張姓房東與租客一同搬離避難，豈料洪女又跑去該住處，在屋外入口潑灑助燃劑並點火，當時屋內有7人，包括2名孩童與祖母，所幸火勢在水泥地自行熄滅，未造成傷亡。行兇時，洪女用中文高喊「去死吧（Go to hell）」後點燃火焰，受害人事後形容她為「來自地獄的室友」。

延伸閱讀

台股開盤重挫逾400點！記憶體股跳水 台積電低開1765元

AMD怎麼了？雪崩暴跌17% 台股「武裝庫」也挫了

魏哲家拜會日相高市早苗！將在熊本量產3奈米晶片