地獄指導？韓媒曝金正恩視察醫院 7旬高官「連站9小時」聽訓

北韓領導人金正恩近日現身一家醫院竣工儀式，並罕見停留近一整天，南韓媒體披露，他於上午9時抵達，直到傍晚6時才離開，前後視察約9小時，許多官員「陪站」一天，面露疲態。

北韓領袖金正恩。（圖／美聯社）

南韓獨立媒體《Sand Times》報導，金正恩在醫院內部反覆巡視，從醫療設備到管理流程皆逐一聽取簡報，幾乎走遍整棟設施。陪同的黨政高層官員被迫長時間站立記錄指示，整天不得休息，結束時多已顯露明顯疲態。

報導指出，這次隨行的多名官員年齡普遍接近7旬，隨身攜帶厚重筆記本，必須隨時記下他說的每一句話。報導表示，由於無法預測何時會觸怒金正恩，人人情緒緊繃，精神壓力與身體負擔不斷累積。

廣告 廣告

報導表示，北韓內部向來以金正恩「事必躬親」的領導風格聞名。無論政策方向或細節安排，往往由他本人拍板定案，一旦對現場回應不滿，當場斥責幾乎是常態，過去甚至曾因微不足道的回答或細節失誤，導致相關人員遭到嚴厲懲處。報導指出，2015年官方媒體曾釋出他因養殖問題動怒的畫面，引發關注。

延伸閱讀

MLB/達比修有退休倒數？美媒曝教士協商「買斷剩餘合約」

MLB/市場熱度低！ 村上宗隆確定前進白襪

MLB/村上宗隆入札倒數48小時！美媒曝白襪、落磯出手爭取