地獄朝鮮從小扎根？韓幼童穿尿布補習 年吞萬顆聰明藥…拚當「醫科預備軍」

南韓一家補習班，學生正在上課。路透社資料照



還沒上小學的幼童，正處於無憂無慮的童年階段，但南韓的幼童可沒有這種餘裕，統計數據顯示，南韓每兩名幼童，就有一名被送進補習班，為了進入知名的英語補習班，他們必須參加所謂的「4歲考試」、「7歲考試」，有幼童穿著尿布練習寫英文字母，宛如化身「醫科預備軍」，為10幾年後的醫學院入學考試做準備，更有資料顯示，南韓全國每年開立上萬顆治療過動症的藥物，給0至4歲的幼兒服用，疑似有家長為了讓小孩乖乖唸書，濫用這類藥物。

連假也不能鬆懈！ 學齡前童「為進補習班而補習」

據《朝鮮日報》報導，今年中秋連續假期的最後一天（10/9），上午9時50分左右，在首爾江南區大峙洞的街上，一名母親對著自己的孩子大喊：「跑快點！上課要遲到了！」該區是南韓著名的補習街，即便在連假期間，孩童仍像平日一樣，乖乖揹著沉重書包來上課。

走進教室的孩童，都還沒開始上小學，年紀僅5、6歲左右，他們聚集於此，是為了參加「等級測驗」，順利進入江南區的頂尖英語補習班，換句話說，他們正在「為了進入補習班，進行額外補習」。由於學童應試時年齡約7歲，又被稱為「7歲考試」。

補習班門口一名家長受訪表示：「別人家的小孩，從1月就開始準備了，我們家孩子從暑假才開始，就算遇到中秋連假，也不能讓他們玩耍，要加緊用功唸書，才能趕上別人。」

7歲前就得開始準備考試，未免太早了？許多南韓的家長不這麼認為，甚至有家長想讓小孩進入知名的「英語幼兒園」（以幼兒園為名義的英語補習班），從更早開始補習或家教，以參加所謂的「4歲考試」，有些未滿4歲的幼童，還沒學會怎麼上廁所，也不熟悉韓文詞彙，還穿著尿布的狀態下，吃力拿著筆練習寫下英文字母。

南韓一家英語補習班，老師正在台上認真教課。路透社資料照

幼童們不用嬉戲、不用休息，是否有學習意願也不重要，對許多家長們來說，首要任務就是學好英文。原因在於，要讓小孩在進入小學之前，將英文科目確實掌握，未來上小學後，才能將更多的時間，用來學習數學與自然等科目。一份調查顯示，將近9成的南韓家長，希望小孩未來選擇理科，其中近半希望小孩就讀的是醫學院，這些幼兒才剛來到這世上沒幾年，就已成為「醫學院預備軍」。

每2名幼兒「有1人在補習」 考題讓SKY頂大生傻眼

據《韓國日報》報導，今年3月南韓教育部首度公布學童課外補習的調查報告，這份統計資料顯示，國內幼兒參與補習的比例，高達47.6%，等於每兩位幼兒，就有1位補習，其中5歲幼兒有81.2%參加過補習課程。在英語幼兒園的部分，每月平均學費高達154萬5千韓元（約3萬3千元台幣），對一般家庭來說，是筆不小的開銷。

據《東亞日報》報導，雖然補習的幼兒們尚未進入小學，但「搶先學好英文」的目標可不是在開玩笑，首爾江南區一家知名英語補習班，為「7歲考試」設計的題目如下：「Make her painting look____（讓她的畫看起來____）」，在4個選項中，正確答案是「picturesque（生動的）」，一名有17年教學經驗的高中英文老師驚訝地說：「這是連高中生都會覺得困難的單字。」

這家英語補習班，要求幼童在45分鐘內，完成40道類似的選擇題，另一家江南區的英語補習班，則給出作文題目「如果能發明一種機器，你想發明什麼？」要求幼兒寫出多達兩頁A4紙的英文文章。

一名18歲的高中生參與作答後表示：「題目的詞彙難度相當高」，另一名就讀SKY大學（首爾、高麗與延世3間南韓頂尖大學）的22歲大學生則坦言：「有些題目連我都要想個5分鐘。」

圖為首爾高麗大學學生參加考試。學生示意圖。路透社資料照

據《韓國經濟》報導，南韓幼兒補習的怪象已經引發不少問題，隨著「7歲考試」與「4歲考試」導致過度競爭，許多幼童被開立注意力不足過動症（ADHD）的藥物，南韓食品醫藥品安全處的資料顯示，2022至2024年間，全國每年平均開立1萬2千顆治療過動症的藥物，給0至4歲的幼兒服用，報導指出，部分家長將這當成「能讓小孩好好唸書」的藥，疑似存在濫用的情況。

孩童精神疾病數翻倍 專家：過早補習反害大腦

據《京鄉新聞》報導，過大的考試壓力，已經造成幼兒的身心受創，南韓健康保險審查評價院的統計資料指出，去年1至11月間，因憂鬱症等精神疾病就醫的18歲以下孩童，高達27萬625人，較2020年的13萬3235人，多出了1倍，其中補習熱潮最盛的首爾江南三區（江南、瑞草、松坡），兒童心理疾病案件數遠高於其他區域。

據韓媒《中央日報》報導，一名居住在首爾道峰區的39歲家長，受訪指出補習壓力造成小孩身體出狀況：「我家小孩本來很喜歡英文，去上了英語幼兒園後，反而開始對英文越來越抗拒，他上的那家補習班，一個班上有8位學生，其中3位出現抽動症狀，我小孩的抽動症狀也變得越來越嚴重。」抽動症（Tic）是指身體不由自主地抖動，醫學上認為，病患心理壓力越大，抽動症也會越明顯。

首爾大學兒童青少年精神科的教授金鵬年（김붕년，音譯）警告：「4至7歲是前額葉特定部位與控制情緒的神經網絡形成時期，如果在這段期間，過度強迫孩童接受學習，會提升憂鬱與焦慮的傾向」、「家長太早讓孩子補習，大多是因為他們不了解腦部發展的過程。」

南韓首爾街道的看板上，貼滿補習班的廣告。路透社資料照

金鵬年說明：「沒有必要給幼童上各種補習課程，過度的刺激會導致『多巴胺中毒』，頻繁的多巴胺刺激，讓孩子失去內在平靜與滿足感，最終失去自主學習的動機，反而對長期的學習不利」、「應該給他們放空的空間，這有助於培養孩童的創造力。」

家長遭評比「智商要有140？」 南韓擬修法禁亂象

據《每日經濟》報導，幼兒補習的競爭壓力，不僅侷限於幼童的考試分數，甚至連家長之間也得「一較高下」，一名家長今年10月，動員全家的人，一起在線上登記英語幼兒園的名額，好不容易報名成功，在入學說明會當天，外籍講師在台上以英語說明教育方針，講完後說了一句：「現在的家長英文都不錯吧」，即結束會談，家長們形同進行一場「英文聽力測驗」。

更離譜的是在麻浦區的一間英語幼兒園，入學說明會當天，學校老師竟在台上詢問：「現場智商超過140的家長請舉手」，並表示要進行類似「等級測驗」的程序。不少家長受訪表示，熱門的英語幼兒園，接洽人員態度相當高傲，會記錄下家長的穿著與包包款式，以及家長的學歷與職業，作為孩子分班的參考依據。

圖為2024年11月14日，南韓首爾的一所學校，學生參加年度大學學術能力測驗。學生示意圖。美聯社資料照

據韓媒「News1」報導，對於幼兒補習的亂象，南韓政府已開始著手調查，並研議修法進行規範，今年9月4日，南韓教育部公布一項調查報告，指出全國728家英語幼兒園當中，有23家對幼童實施「等級測驗」，不過，這項調查與外界認知差距過大，不少國會議員批評：「怎麼可能只有23家」，南韓教育部長崔教振10月14日在國會上鞠躬道歉：「我後來才得知，這些機構會以其他形式進行評比，我們將盡力防止這些狀況出現。」

據《朝鮮日報》與《首爾經濟新聞》報導，祖國革新黨的國會議員姜景淑已於今年9月，提案修正《學院法》，該修正案除了禁止針對幼兒的入學等級測驗，也禁止以分班為目的進行測驗，事實上，該方向在全國各地方政府，已形成共識，今年10月份的調查結果顯示，全國共計17個一級行政區的教育廳，一致同意應禁止「4歲考試」與「7歲考試」，現在的問題似乎卡在家長團體，部分堅信升學主義的家長抗議，這項修法提案根本是侵害幼童的教育權與學習權。

南韓人信奉的補習神話，以及大學排名導向的競爭意識，從幼兒園階段就深植人心，沉重的補習費也重現階級複製、加劇貧富差距，這或許正是「地獄朝鮮」的根源──從幼年就被剝奪生活選擇的自由，出社會後在惡化的勞動環境中工作，中年又得承擔育兒或扶養壓力，進而導致少子化的惡性循環。如今隨著各種亂象出現，政府誓言加強管制，是否能改變學歷主義至上的觀念，讓補習神話瓦解，將成為南韓下一世代邁向幸福的關鍵之一。

南韓學生在咖啡館K書的示意照。路透社資料照片

