地獄梗開過頭？《動物方城市2》日本票房破紀錄 外媒稱「投下核彈」遭炎上

迪士尼高人氣動畫續作《動物方城市2》（Zootopia 2）最近在日本正式上映，光是上映首日票房就突破 4.1 億日圓，一舉超越《冰雪奇緣2》與《超級瑪利歐兄弟電影版》等大片，創下西方動畫電影在日本影史上的最高首日票房紀錄。然而，在慶祝票房大捷的同時，一個歐美票房追蹤自媒體，卻用英文「投下核彈」的方式來形容，引起歐美網友認為不妥，日本網友也相當傻眼。

動畫之外的自媒體引起爭議。（圖源：動物方程式2）

歐美票房追蹤自媒體「Global Box Office」在社群 X（推特）上的發文卻意外引爆爭議。該帳號為了形容電影在日本市場的爆炸性表現，居然使用了「Zootopia 2 just DROPPED A NUKE on Japan’s box office（動物方城市2剛剛在日本票房投下了一顆核彈）」的措辭，並刻意將「DROPPED A NUKE」以全大寫強調。考慮到日本是世界上唯一在戰爭中遭受過核武攻擊的國家，這種將「投下核彈」作為票房大賣的比喻，馬上被批評極度缺乏歷史常識和同理心。

這貼文迅速在網路上遭到各國網友炎上。歐美網友在底下留言表示非常震驚，直言：「這用詞太瘋狂了」、「你說投下了什麼？」、「這根本是想要開戰的用詞」皆認為這種比喻非常不妥；日本網友看到後也感到錯愕，批評這是對歷史傷痛的冒犯，雖然是常見的誇飾俚語，但用在日本身上很明顯就是嚴重的地獄梗。