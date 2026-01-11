地獄梗？！防孤獨死App「死了麼」衝下載冠軍 網怒噴觸霉頭

生活中心／陳佳鈴報導

主打「孤獨死」預警功能的軟體，要求用戶每日「簽到」以證明自己還活著，雖精準戳中獨居世代的痛點，卻也因名稱太過晦氣，引發網友兩極論戰。(圖/翻攝微博)

在華人社會對「死」字避諱唯恐不及的文化氛圍下，一款名為「死了麼」的應用程式（App）竟逆勢操作，憑藉直白到近乎粗暴的名稱，一舉衝上中國蘋果 App Store 付費排行榜冠軍，引爆社群熱搜。這款主打「孤獨死」預警功能的軟體，要求用戶每日「簽到」以證明自己還活著，雖精準戳中獨居世代的痛點，卻也因名稱太過晦氣，引發網友兩極論戰。

這款由月境（鄭州）技術服務公司開發的 App，近期將定價從免費調漲至人民幣 8 元（約新台幣 35 元），目前僅支援 iOS 系統。其運作邏輯相當簡單卻殘酷：用戶無需註冊個資，僅需設定緊急聯絡人信箱。若用戶連續多日未開啟 App 進行「簽到」，系統便會判定用戶可能發生意外或「已不在人世」，隨即自動發送預警郵件給聯絡人；部分進階功能甚至支援綁定智慧手環，監測生理體徵以觸發警報。

廣告 廣告

「死了麼」之所以爆紅，全因其名稱過於驚悚。大量網友在 App Store 留言區痛批名稱「觸霉頭」、「太不吉利」，甚至表示不敢下載放在手機桌面，紛紛建議開發團隊改名為「活著麼」、「還在嗎」等較具溫度的名稱。然而，另一派支持者則認為，這款 App 就是為了解決「死後無人知曉」的恐懼，名稱雖地獄但極具警世意味，真實反映了現代社會人際疏離的現狀。

對此，蘋果官方回應表示，若用戶對名稱感到不適可進行反饋，將協助溝通。而該 App 開發團隊成員呂先生受訪時透露，團隊由三名「95後」年輕人組成，大家利用業餘時間遠端合作開發。對於外界要求改名的聲浪，呂先生淡定表示，目前尚未收到監管部門的正式更名要求。

更多三立新聞網報導

斧頭狂男出沒！宜蘭學區隨機揮舞逼近路人 警5分鐘火速壓制

網上噴髒話秀槍照！北港男防仇家嗆「幹X娘」恐嚇大眾 警突襲逮人

馬斯克驚言南韓「1問題」很嚴重！北韓連打都不用打 就能直接拿下南韓

最慘苦主！女搭地鐵遭阿伯揮拳毆臉 老闆沒安慰還開除她

