地獄浪漫新續篇1／「何百芮」IP宇宙擴大 留美碩士新導演接手拚笑點

姚淳耀（左）化身甜點店型男店長與員工郭書瑤（右）擦出愛情火花。（彼此影業提供)

改編自「宅女小紅」故事的喜劇影集《何百芮的地獄毒白》推出第二季《何百芮的地獄戀曲》，邀集郭書瑤、鍾瑶、孫可芳等原班人馬回歸，內容跨入主角新戀情與事業轉機。新導演張瓊文接手，添加多元性別元素、嗆辣搞笑再升級。

該劇監製劉宛玲與陳郁佳創辦彼此影業以《孤味》《何百芮的地獄毒白》打響名號後，又規劃新方案邁向下一階段，在作品類型、跨地域合作與角色面向上持續開發。

監製劉宛玲表示：「我一直關注『宅女小紅』的貼文，也很喜歡看情境喜劇，覺得她的故事很適合改編成情境喜劇，可以做三季。第一季是失戀、被劈腿、重新振作；第二季是遇到新的對象，經歷在一起、被求婚的過程；第三季拍結婚、生小孩，形成完整的人生歷程。再加上女性題材越來越受台灣、甚至全世界觀眾關注，也可以借用宅女小紅的粉絲基礎，擴大觀眾規模。」

廣告 廣告

彼此影業聯合創辦人劉宛玲（右）與陳郁佳（左）以及導演張瓊文（中）共同打造影集《何百芮的地獄戀曲》。

雖然依照規劃，推出第一季《何百芮的地獄毒白》，再推第二季《何百芮的地獄戀曲》，不過監製劉宛玲在過程中仍遇到各種狀況。

製作第二季首先面臨的是第一季編導謝沛如退出。劉宛玲表示：「沛如為第一季劇本與全劇基調投入許多時間、心力，加上創作喜劇很困難，她知道影集要做三季，不想此後5到10年都綁在這個案子，所以在第一季開拍前就表明只拍一季。」當時未雨綢繆的劉宛玲為了第二季導演該找誰接手感到焦慮，幾經考慮，想到可能人選──獲美國南加大電視電影藝術製作碩士、認識約10年的張瓊文。

更多鏡週刊報導

地獄浪漫新續篇2／從側拍師到喜劇導演 張瓊文目標：一眼就逗人發笑

地獄浪漫新續篇3／孫可芳、詹懷雲姐弟戀險卡關 百白搶戲變男變女變變變