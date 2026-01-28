地獄浪漫新續篇2／從側拍師到喜劇導演 張瓊文目標：一眼就逗人發笑

在導演張瓊文（左）心目中，將角色內化的郭書瑤（右）就是何百芮。（彼此影業提供）

獲得電視金鐘獎7項入圍的《何百芮的地獄毒白》推第二季《何百芮的地獄戀曲》，主要演員郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶以及詹懷雲全員回歸再度瘋狂搞笑，不過導演換成首度執導影集的張瓊文接手。參與編劇的張瓊文一方面提供新點子，也透過影像讓全劇更有趣。

由於第一季編導謝沛如婉辭第二季工作，該劇監製兼製作人劉宛玲幾經考慮，找到張瓊文執導第二季。「瓊文拍過短片，雖沒長片與影集的經驗，但人很幽默、溫柔。我不確定她是否能執導第二季，就先從第一季的側拍師試試。」劉宛玲提出邀約後，張瓊文欣然跨刀，經由側拍在現場觀察、認識團隊與演員，看到所有的戲，為執導第二季打下基礎。

拍攝過程監製兼製作人劉宛玲（右）從旁協助首次執導影集的張瓊文（左）。（彼此影業提供）

第一季殺青後，第二季劇本即由洪立妍與兩位協力編劇著手進行，搭建12集的主要架構。為利於討論劇本，相關人員成立群組交換意見。由於「宅女小紅」是「何百芮」的原型，她與作品都是重要的原始素材，編劇們不僅從作品中找出可以轉化成戲劇的內容，有問題或想確認角色反應時，宅女小紅也會回覆。劉宛玲指出：「除了編劇群外，還有2位年輕的女同事一起參與開發，提供很多年輕人的觀點與流行文化。」

因劇本常會隨拍攝情況與限制調整，第二季導演張瓊文也加入編劇。「早點進入劇本階段對我來說是好事，因為可以更早用導演或編劇的腦袋理解角色與所有鋪排。過程中，我經歷把文字變成畫面的轉譯，也學習如何把自己的想像跟團隊溝通，讓想像可以落實執行。」

張瓊文強調：「我主要在思考如何讓戲更緊湊、更好笑、更順，同時以更具象化的方式呈現笑點。例如：看到何百芮穿著紅藍綠條紋的衣服，羅人傑立即拿出手上『阿嬤的台灣LV包』。或是何百芮在學開車，想往前開卻因為突然打錯檔，車子反而往後。這種從畫面一眼就能逗人發笑的，都是我想追求的。」

此外，張瓊文表示，監製劉宛玲還提供很多第一季製作後期時的心得，大家會共同思考怎麼把這些放進第二季的劇本，不要等到後期再修補。

