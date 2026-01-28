地獄浪漫新續篇3／孫可芳、詹懷雲姐弟戀險卡關 百白搶戲變男變女變變變
喜劇影集《何百芮的地獄戀曲》由新手導演張瓊文執導，除了承襲第一季《何百芮的地獄毒白》的嗆辣搞笑風格，在主要演員郭書瑤、孫可芳、鍾瑤之外，也邀請郭泓志、高英軒與百白等人飾演新一季中的搶眼角色，並加入一些新元素。
拍攝過程中演員會提供許多點子，主要演員群也很有默契。「他們演第二季的感覺就像放完暑假開學回來，現場超歡樂，有很多即興丟接、互相激發，角色更立體。」張瓊文舉例：「第一集裡瑤瑤去找因失戀落魄邋遢的姚淳耀，順手拿起一旁抓癢的如意把他頭髮撥開。其實劇本沒這段，是他們排練時想出的妙用。」她補充：「瑤瑤會研究日劇、美劇的喜劇演員表演，發展自己的表情與肢體動作，把角色內化。對我來說，何百芮就是郭書瑤。」
初次執導影集，張瓊文的挑戰不斷。有時因時間或預算有限，無法一直轉場，張瓊文得在不影響劇情、趣味與角色弧線下，修改劇本。拍攝孫可芳與詹懷雲姐弟戀的重要轉折戲時，孫可芳對角色心理變化有疑問，張瓊文苦思之後，找到解方靈感，在現場和兩位演員重新順過台詞。她笑說，雖然只花1小時，但壓力超大。
在《何百芮的地獄戀曲》裡邀請到不少新成員加入，包括高英軒、百白與郭泓志等。導演張瓊文表示：「郭泓志是我們鎖定他來演駕訓班教練，因為很喜歡他的型，就讓他本色演出，效果很好。」
至於百白的部分也有別以往，以很不一樣的形象出現。監製兼製作人劉宛玲透露：「百白本來就是很有喜感的女演員，但當初寫這個角色時，設定是變性後的女性。如果要找男演員來演可能在身材上有困難，於是改找女演員詮釋這個角色，百白的表演也讓這個角色更特別。」
另外飾演何百芮經紀人的高英軒，劇中是一位聰明、反應快的同志，張瓊文說：「這部劇是很台灣都會的故事，雖然以異性戀主角為核心，但我們也放進一些想呈現的、多元樣貌在裡面。」
