地獄浪漫新續篇4／兩大女將「彼此」攜手 劉宛玲與陳郁佳推案原則曝光

《何百芮的地獄戀曲》裡郭書瑤（前排右起）、鍾瑤、孫可芳與林暐恆（後）再度同台飆戲。（彼此影業提供）

喜劇影集《何百芮的地獄毒白》最近推出第二季《何百芮的地獄戀曲》，除了由新導演張瓊文率領郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、林暐恆以及詹懷雲等原班人馬發揮趣味創意，兩位監製劉宛玲與陳郁佳也在幕後全力推動，互相配合，攜手克服各種問題。

在《何百芮的地獄毒白》完成後，接著進行第二季《何百芮的地獄戀曲》。但第二季順利殺青，遲遲無法進行後期。監製陳郁佳坦言：「這次因團隊已熟悉故事角色與世界觀，整體溝通比第一季順暢、快速，卻出現無法掌控的市場面問題。」原本第二季希望以國際平台原創作品方式推出，因此每一階段都要平台同意確認才能繼續往下執行，但近年串流市場整併造成節目策略變動，只能等待回應並尋找機會。所幸後來找到八大戲劇台、台灣大哥大MyVideo和Netflix等播出平台，如期完成第二季。

廣告 廣告

監製劉宛玲與陳郁佳在幕後全力推動，互相配合，攜手克服各種問題

陳郁佳透露，第二季總製作預算含宣傳費約新台幣5,000萬元。目前第三季劇本已有初稿，但市場變化大，將視第二季反應再決定內容。

劉宛玲與陳郁佳2017年共同創辦彼此影業以來，兩人分工合作。陳郁佳分享：「只要跟影視內容有關，從創作到製作的部分都是宛玲主導。我負責跟創作無關的事情，像是公司的經營、管理、找項目的資金，還有行銷規劃、團隊合作。但這兩部分我們常一起討論，尤其是原則性的問題。」

劉宛玲則表示：「在公司除非是很小、很快速的事情，我們才各自處理，所有重要決定，例如評估案子是否可行、作品選角等，一定會參考對方的意見。」

財務背景出身的陳郁佳指出，她評估案子能否進行的原則是公司對案子的「風險承受度」。她解釋：「不同類型、規模的案子，牽涉不同程度的風險。我的財務背景讓我在判斷風險上有比較直覺的反應，但有風險，並非不能做，而是要讓創作者了解風險的存在。我們在決定時會考慮目標是什麼？達到目標的過程中可能遇到哪些隱藏的風險？這段時間內能不能承受這些風險？」

劉宛玲也強調：「我常會跟創作者說，討論風險並非案子不好、或不值得做，而是在尋找最適合的方式來完成。更完整地掌控風險，更能確保創作過程順利、最後呈現品質也更好。」

更多鏡週刊報導

地獄浪漫新續篇5／《虎姑婆》領軍挑戰類型 三部新計畫齊發多面向突破

地獄浪漫新續篇1／「何百芮」IP宇宙擴大 留美碩士新導演接手拚笑點