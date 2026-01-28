地獄浪漫新續篇4／兩大女將「彼此」攜手 劉宛玲與陳郁佳推案原則曝光
喜劇影集《何百芮的地獄毒白》最近推出第二季《何百芮的地獄戀曲》，除了由新導演張瓊文率領郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、林暐恆以及詹懷雲等原班人馬發揮趣味創意，兩位監製劉宛玲與陳郁佳也在幕後全力推動，互相配合，攜手克服各種問題。
在《何百芮的地獄毒白》完成後，接著進行第二季《何百芮的地獄戀曲》。但第二季順利殺青，遲遲無法進行後期。監製陳郁佳坦言：「這次因團隊已熟悉故事角色與世界觀，整體溝通比第一季順暢、快速，卻出現無法掌控的市場面問題。」原本第二季希望以國際平台原創作品方式推出，因此每一階段都要平台同意確認才能繼續往下執行，但近年串流市場整併造成節目策略變動，只能等待回應並尋找機會。所幸後來找到八大戲劇台、台灣大哥大MyVideo和Netflix等播出平台，如期完成第二季。
陳郁佳透露，第二季總製作預算含宣傳費約新台幣5,000萬元。目前第三季劇本已有初稿，但市場變化大，將視第二季反應再決定內容。
劉宛玲與陳郁佳2017年共同創辦彼此影業以來，兩人分工合作。陳郁佳分享：「只要跟影視內容有關，從創作到製作的部分都是宛玲主導。我負責跟創作無關的事情，像是公司的經營、管理、找項目的資金，還有行銷規劃、團隊合作。但這兩部分我們常一起討論，尤其是原則性的問題。」
劉宛玲則表示：「在公司除非是很小、很快速的事情，我們才各自處理，所有重要決定，例如評估案子是否可行、作品選角等，一定會參考對方的意見。」
財務背景出身的陳郁佳指出，她評估案子能否進行的原則是公司對案子的「風險承受度」。她解釋：「不同類型、規模的案子，牽涉不同程度的風險。我的財務背景讓我在判斷風險上有比較直覺的反應，但有風險，並非不能做，而是要讓創作者了解風險的存在。我們在決定時會考慮目標是什麼？達到目標的過程中可能遇到哪些隱藏的風險？這段時間內能不能承受這些風險？」
劉宛玲也強調：「我常會跟創作者說，討論風險並非案子不好、或不值得做，而是在尋找最適合的方式來完成。更完整地掌控風險，更能確保創作過程順利、最後呈現品質也更好。」
更多鏡週刊報導
地獄浪漫新續篇5／《虎姑婆》領軍挑戰類型 三部新計畫齊發多面向突破
地獄浪漫新續篇1／「何百芮」IP宇宙擴大 留美碩士新導演接手拚笑點
其他人也在看
白營內鬥頻傳！黃揚明獻1策直呼：別學大黨
[NOWnews今日新聞]隨著九合一選舉到來，民眾黨近日因初選，內鬥浮上檯面，剛入民眾黨不久的媒體人毛嘉慶昨（28）日被爆性騷，出面駁斥有人「遇到初選才想靠一些爛招走捷徑」、日前民眾黨汐止區主任黃守仕...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 1則留言
絕對集團又涉虛擬幣吸金逾50億 檢拘提負責人邱志豪等9人
社會中心／綜合報導北檢去年偵辦絕對能源公司非法吸金2.7億案，針對主嫌邱志豪求刑18年重刑，沒想到又被查出，絕對能源涉嫌以虛擬資產吸金詐騙超過50億元，近千人受害。檢調今天（29）發動第二波搜索，拘提邱志豪等9人到案說明，全案朝加重詐欺、銀行法方向偵辦。戴口罩、雙手上銬，後面還有一名戴帽子的男子，一起被帶進北檢，他們是絕對能源的業務。絕對能源去年才被查出，透過設計「特別股權」協議，對外保證獲利、定期還本，吸金高達2.7億餘元，負責人邱志豪被檢方起訴、求刑18年，如今檢調進一步發現，2022年到2025年間，邱志豪創設借貸平台，發行虛擬貨幣，他宣稱透過平台撮合放款，可獲得3%-7%不等月息，殊不知是假的，近千人受害，吸金超過50億元。絕對集團又涉虛擬幣吸金逾50億（圖／民視新聞）北檢29號依加重詐欺等罪發動搜索，拘提邱志豪等9人。絕對集團又涉虛擬幣吸金逾50億（圖／民視新聞）非本案律師李育昇表示，被告假借虛擬貨幣投資名義，誘騙被害人交付款項，已涉犯《刑法》加重詐欺罪及《銀行法》違法吸金罪。由於犯罪所得高達50億元，依加重違法吸金罪論處，將面臨七年以上重刑，最重可併科五億元以下罰金。絕對能源吸金案連環爆，司法單位一一釐清。原文出處：絕對集團又涉虛擬幣吸金逾50億 檢拘提負責人邱志豪等9人 更多民視新聞報導梁育誌虐殺女大生竟逃死 死者母慟問：缺哪些要素才會被認定最嚴重犯罪彰化阿公「橋下伸狼爪」！2孫女遭侵犯竟被家族排擠男學員因試吃月餅慘被虐死！ 北院裁押藝識流創辦人、3大護法民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
境外詐團「勾結台灣電信業者」 半年不法所得逾2千萬
台北市 / 綜合報導 刑事局日前破獲台灣第二類電信業者，涉嫌跟境外詐騙集團勾結，藉此規避NCC的境外語音提醒規定，更以未顯示號碼騙取民眾個資，半年的不法所得就超過2千萬元！一般電信業者是透過「網路閘道器」，轉換國際電話、長途電話等訊號，達到降低通話費的效果，但不肖業者就是利用這點，讓境外語音看起來像是國內市話，再加上隱藏號碼的雙重保護，讓18名受害者上當。 檢警走進房間，只見好幾個大紙箱堆在地上，看起來像是一間儲藏室，卻有人在這裡從事詐騙。檢警說：「只有這一個，只有那一層，這是木板，其他不是木板。」台灣一家二級電信業者，公司就登記在，新北市三重區一處民宅，外觀看起來跟一般住家沒想樣，但洪姓負責人姐弟，就是在這裡跟境外詐團勾結，利用現有器材以及話術，讓受害者上當。記者李采臻說：「透過這個機器，就能將網路語音，轉換為實體的電話訊號，就有業者，利用這個特點，跟境外的詐團合作，來躲避NCC的警示機制。」刑事局偵查第七大隊第一隊隊長王濟說：「這是網路的，這個輸入源。」二級電信業者，透過這種網路閘道器，就能轉換國際電話長途電話等訊號，大幅降低通話費，不肖業者動歪腦筋，跟境外詐團合作，騙取民眾個資財物，不但規避NCC境外門號警示提醒，還偽裝成隱藏號碼，民眾無法回撥查證，根據了解業者提供30支市話號碼，一支一天就能賺進4000元，粗估在作案的半年內，就賺進2000多萬元。刑事局偵查第七大隊第一隊隊長王濟說：「誆稱這個民眾誤觸了這個微信升級的服務，那如果說沒有解除的話，將每年持續被扣繳一筆年費。」業者洪姓主嫌坦承，因為債務問題缺錢，才會鋌而走險，跟境外詐團合作，5名主嫌跟共犯，也遭到移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
古坑草嶺石壁仙谷驚傳山林火警 消防出動6車14人前往搶救
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉、簡勇鵬／雲林報導】雲林縣古坑鄉草嶺村石壁仙谷（九芎神木後方）於1月29日晚間 […]觀傳媒 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
醫師手滑！女嬰遭誤打「5倍錯誤藥劑」4次 痛苦2天慘死
2024年時英國倫敦有名早產女嬰，因為呼吸問題送進加護病房，醫師開藥時在電腦下拉選單中「誤選」名稱相似的藥物，害女嬰被注射正常劑量5倍的藥，且連續給藥4次都未發現女嬰已嚴重低血鈣，待醫療團隊察覺為時已晚，她在低血鈣、心搏過緩、早產併發症等交織下，在給藥錯誤後的2天去世。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
澳洲東南部熱浪來襲近50℃ 追平2009年紀錄
北半球現在許多地方都在下大雪，但是在南半球的澳洲目前是夏季，新一波熱浪為東南部帶來破紀錄的高溫，直逼攝氏50度，導致野火失控，民眾膽戰心驚。另外在義大利南部的西西里島，則發生大規模山崩，山坡上的民宅就掛在懸崖邊緣，當局下令1500人緊急撤離。公視新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
地獄浪漫新續篇5／《虎姑婆》領軍挑戰類型 三部新計畫齊發多面向突破
2017年成立的彼此影業在創辦人劉宛玲與陳郁佳努力耕耘下，除製作電影《孤味》與影集《何百芮的地獄毒白》《何百芮的地獄戀曲》等作品，近來積極投入新的工作計畫，包括：許承傑執導的動作冒險電影《變形者集結：虎姑婆》（以下簡稱《虎姑婆》）、蔡宗翰編導的《子彈是餘生》以及台泰合作紀錄片《HEALS》。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
無良地主收埋台中禽流感死雞 苗縣開罰百萬送辦
（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）台中市豐原區豐康畜牧場確診禽流感，逾千隻死雞私埋棄置在苗栗縣後龍私有農地。苗栗縣府農業處、動物保護防疫所今天下午會同警方到場開挖確認，將對嚴姓地主重罰新台幣100萬元，依廢清法函送偵辦。中央社 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
趙薇成「劣跡藝人」遭封殺4年！突露面直播10分鐘被切黑幕 無奈喊話粉絲：活久一點
49歲的趙薇是《還珠格格》戲迷心中永遠的「小燕子」，2021年卻突然被中國官方點名為「劣跡藝人」，被封殺4年多，日前突然現身直播間，被視為為復出「試水溫」，結果才播10分鐘，畫面就突然被平台切成黑幕，看來復出之路仍遙遙無期。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
北榮攜手板橋榮家推遠距醫療 守護長者健康
（中央社記者曾以寧台北29日電）因應高齡化社會，北榮成立「遠距醫療暨雲端照護中心」，與800床規模的板橋榮家合作，並由中心主任張世霖領軍義診，為榮民進行心血管健康篩檢，並為罹病住民打造個人化照護方案。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
外媒痛批霍諾德徒手爬101！ 直播挨轟危險示範不妥當
外媒痛批霍諾德徒手爬101！ 直播挨轟危險示範不妥當娛樂星聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張惇涵：土方去化較大困難在中部 應跨縣市合作
（中央社記者高華謙、賴于榛台北29日電）土方之亂延燒，行政院秘書長張惇涵說，解決問題需要地方政府間合作，目前中部在土方去化面臨較大困難，各縣市應納入區域聯防概念合作。內政部長劉世芳說，會持續協調，並在農曆年前要求全國縣市政府修正自治條例。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
水果這樣吃糖尿病風險降36％！哪種水果最控糖？3招挑選祕訣曝
怕血糖高不敢吃水果？研究發現，吃水果反而能降低糖尿病風險。2025年美國糖尿病學會最新飲食指引也建議，選擇高營養密度食物，如蔬菜、水果，可有效控糖。 每天吃2份水果 糖尿病風險降36％ 糖尿病健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3則留言
日本富山縣冰見市與高雄有百年情誼 舉辦「冰見寒鰤魚懇親會」
延續百年情誼！日本富山縣冰見市與高雄的連結，可追溯至百年前高雄城市發展初期，近日冰見市市長菊地正寬首度率團訪高，拜會市長陳其邁，昨（28）晚間並舉辦「冰見寒鰤魚懇親會」，分享日本冬季代表性食材冰見寒鰤魚。日本富山縣冰見市是高雄鼓山區的友好城市，冰見市市長菊地正寬27日首度率團訪高雄市，拜會陳其邁，雙自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
築間瞄準台中韓食40億商機 韓國醒酒湯名店插旗公益路商圈
築間（7723）餐飲集團看準台中每年約40億元的韓食市場商機，旗下代理引進擁有45年歷史的韓國醒酒湯名店「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」，繼台灣首店落腳台北信義區ATT 4 FUN後，台灣第2號店正式插旗台中公益路與東興路口，將於明（30）日開幕，當天同步推出一日限定88折優惠活動。中時財經即時 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
罕病「囊性纖維化」被低估》全台通報僅18例...北榮推估實際患者恐達數十至上百人
「不是不想靠近，是不能；不是不夠愛，是太想活下去。」一部描述罕見疾病的電影《愛上信傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
李多慧拍八點檔！用台語「講冷笑話」萌翻
南韓啦啦隊女神李多慧2023年來台灣發展，近3年時間，中文已經相當流利。除了應援以外，她的代言、活動滿滿，最近更挑戰客串八點檔《百味人生》，讓觀眾看了又驚又喜。相關報導：李多慧拍八點檔！用台語「講冷笑話」萌翻#李多慧Yahoo名人娛樂影音 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
李多慧遭爆難搞又大頭症！自信迎擊「我做自己」 揭林妍霏私下訊息道歉內幕
韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展後人氣水漲船高，然而人紅是非多，她也頻頻爆出爭議，先是被喜劇演員林妍霏調侃講中文的聲調，又傳出她大頭症，價碼開太高因此2025上半年活動減少，今（29日）李多慧和柯震東出席運動品牌代言活動，被問及此事，她也透露林妍霏已經有私下傳訊息向她道歉，「看到訊息的時候覺得很感謝，她有特別來講這件事。」鏡報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
民進黨正式公布「六都議員各選區提名員額」 2/4登記初選、3月民調對決
即時中心／徐子為報導民進黨今（29）日發布6都議員各選區提名初選方式、名額等事項。登記領表時間為下（2）月4日至10日，登記後先行溝通協調，協調至13日前截止，如無法達成協議時，將辦民調決定人選；初選民調期間為3月2日至4月10日，必要時得展延一週。民視 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
剴剴案！保母姊無期.妹判18年 法院續審社工疏失
台北市 / 綜合報導 1歲男童剴剴被劉姓保母姊妹凌虐致死，兒福聯盟陳姓社工，也被依過失致死等罪嫌起訴，北院今(29)日第五度開庭審理，原先傳出要傳喚剴剴外婆出庭作證，但最後只有律師到庭，另外台北市社會局婦幼科長也以證人身分出庭，說明訪視員的訪視規則，同時證實上回作證的林姓訪視員，因為訪視日期兜不攏，涉嫌偽造訪視紀錄，被函送檢方偵辦，也讓剴剴案再爆案外案。戴著口罩走下車，不發一語快步走進法院，兒福聯盟陳姓社工，第五次出庭為了避開媒體，以及聲援剴剴的團體，還特別提早一個多小時抵達。「剴剴戰士」團體說：「拒絕捐款兒福聯盟。」不過剴剴戰士們，早就集結法院前高喊口號，要求法官重判陳姓社工，今日北院再開庭，傳喚台北市社會局婦幼科長粘羽涵，說明居托中心訪視規則，她表示台北市原則上採不預約訪視，但社工辯護律師質疑，法規內有記載需要先預約，科長強調113年後已修改，且已是台北市施行已久的慣例，才能檢視保母真實狀況，而剴剴外婆原先傳出將出庭作證，最後則是由律師代為到庭，而科長也證實前次出庭作證的，文山居托中心林姓訪視員，因為訪視日期兜不攏，疑似也偽造訪視紀錄，被函送檢方另案偵辦。剴剴戰士志工Apple說：「因為我是兩個孫子的阿嬤，我今天站出來是希望說，哪一天我眼睛一閉，我們的社會還是這麼亂，不管是什麼團體，都是要站出來守護我們的兒少。」檢方認為陳姓社工失職，且疑似在案發後，還與保母建立群組串證，日前列出10大疏失，包括沒通報兒虐，拖延傳送訪視照片給家屬，以及製作不實訪視紀錄等，但陳姓社工冷回，自己不是主責社工要負什麼責。記者VS.劉姓保母姊妹(2025)說：「還是不認罪嗎。」27日劉姓保母姊妹，被高院駁回上訴維持一審判決，劉彩萱無期徒刑劉若琳18年徒刑，剴剴無辜生命被凌虐致死，法院持續抽絲剝繭，追查悲劇幕後真相。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 發表留言