地獄浪漫新續篇5／《虎姑婆》領軍挑戰類型 三部新計畫齊發多面向突破
2017年成立的彼此影業在創辦人劉宛玲與陳郁佳努力耕耘下，除製作電影《孤味》與影集《何百芮的地獄毒白》《何百芮的地獄戀曲》等作品，近來積極投入新的工作計畫，包括：許承傑執導的動作冒險電影《變形者集結：虎姑婆》（以下簡稱《虎姑婆》）、蔡宗翰編導的《子彈是餘生》以及台泰合作紀錄片《HEALS》。
劉宛玲表示，《虎姑婆》與《子彈是餘生》在製作上是兩個極端：《虎姑婆》是《孤味》導演許承傑在2021年提出的故事，是一部超級英雄電影，面向大眾市場、希望擴散到海外。根據寺尾哲也小說改編的《子彈是餘生》則聚焦赴美求學、留在當地工作的台灣人，透過自殺事件探討內在深層需求，是超低預算、偏藝術市場的獨立電影。至於以台泰混血變裝皇后Pangina Heals為主角的《HEALS》，關注的是這類族群遭遇的困境。
三個案子對彼此影業而言，各有不同的突破。陳郁佳指出：「《虎姑婆》的故事概念有影視作品延展空間，適合IP多元開發。《子彈是餘生》刻畫的人物在台灣雖屬小眾，但放眼亞洲其實人數不少，新一代白領階層亞洲移民追求美國夢的題材也不多見，將在美國實地拍攝。這兩項企劃案是公司成立以來，在類型與地域上的新嘗試。至於已完成、將陸續在影展曝光的《HEALS》，則在角色與跨國合作部分拓展。」
劉宛玲透露，目前《虎姑婆》已開始和演員、主創、投資人接觸，因為在動作設計與訓練、美術與特殊化妝等部分需要比較多時間籌備，預計2026年底正式開拍。《子彈是餘生》則是在等待演員、工作人員回應，只要確定就會儘速拍攝。
儘管創業以來的作品多半以女性成長為主題，但陳郁佳強調：「『女性成長』的核心其實是『成長』，而『成長』是往自己心中更好、更成熟、更平靜的地方去。走過這些年的探索，有機會參與更不一樣面向、與成長有關的項目，我們希望用自己的視角呈現各式各樣的故事。」
