「地獄話題」題燒起來！三上悠亞PK李多慧 網友一面倒選擇她

娛樂中心／綜合報導

TPBL例行賽，三上悠亞Formosa Sexy應援初登場。（圖／記者劉彥池攝影）

日本前AV女優三上悠亞日前正式加入台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊，首度亮相即掀起高度話題。上周末一連兩掌主場賽事登場應援，場邊瞬間湧現大量鏡頭，不少球迷高舉手機捕捉畫面，甚至連主持人張立東以及百萬YouTuber中指通都到場，讓比賽現場一度宛如大型攝影會，不過也有網友提出一個「地獄話題」造成熱議。

有網友至社群平台Threads發文提問：「味全龍『韓援』啦啦隊成員李多慧，夢想家『日援』啦啦隊成員三上悠亞，大家更喜歡誰？」究竟大家更喜歡誰？這個「地獄話題」瞬間引發熱烈回應。

李多慧來台發展超過2年。（圖／記者鄭孟晃攝影）

留言區不少網友直言「當然選李多慧！在台灣發展後名利雙收，還捐錢回饋社會」、「多慧的客群是男女老少，三上的客群是15歲到60歲的男生」、「李多慧在台灣的人氣無庸置疑，男女通吃欸！」也有人幽默表示「我都是不花錢在家看她沒穿衣服，現在花錢看她穿著衣服」，或理性分析「三上除了活動很難看到，站台價位高，算傳說級人物，所以我偏好三上」。不同立場交錯，沒想到留言區一面倒，全都是投給李多慧。

現年30歲的三上悠亞，過去曾是日本女子偶像團體SKE48成員，後轉戰成人影像市場後迅速走紅，多次拿下銷售與人氣排行榜冠軍，被視為日本AV界極具代表性的指標人物。近年她逐步淡出相關產業，轉型為藝人、模特兒與品牌代言人，積極經營海外市場，並多次來台參與公開活動。此次加入夢想家啦啦隊，不僅是個人轉型的重要一步，也再度引發外界對「話題型明星」與「深耕在地啦啦隊文化」之間差異的討論。

