《地獄里長》男星被控撞死人只賠12萬！家屬悲痛：給你24萬還我阿嬤

楊傑宇、吳侑函被控撞死人只賠償12萬元。（圖／翻攝自楊傑宇Instagram）





現年36歲的男演員楊傑宇，曾演過《刻在你心底的名字》、《他馬克老闆》、《星空下的黑潮島嶼》等作品，後在《地獄里長》中飾演方孝武甘草人物為人熟知；近日，他與同為演員的妻子吳侑函被控開車撞死一名老奶奶，事後僅賠償12萬元。面對死者家屬指控，楊傑宇今（10）日也發聲回應。

死者家屬近日在社群發文控訴：「網紅演員夫妻撞死我阿嬤，而且阿嬤是行人綠燈走在斑馬線，兩個在靈堂上又哭又跪的，結果IG上卻封鎖我們，真的好有誠意要解決喔！」她說楊傑宇稱全部財產總共12萬元，怒喊：「誰要你的12萬啊？我給你24萬請還我一個阿嬤。吳姓女演員，跪完哭完就封鎖我們家屬，演技真的很好耶！」

針對死者家屬發文指控，楊傑宇在貼文底下留言回應：「一開始我們不敢談錢，您父親體貼我們第一天在靈堂，請我們過去先談未來會面臨的賠償金！您們說要報復我們，我老婆很害怕封鎖你不對了嗎。我們真的真的很對不起奶奶！」他說強制險已先賠償200萬元，正在跟第三責任險談賠償。

楊傑宇強調，自己沒有卸責與神隱：「我一直都在，你們一定找得到我，我沒有卸責，我們同樣正在經歷很大的創傷，我們沒有酒駕，我們綠燈左轉上國道儀表板時速不到10，颱風前一天雨下很大，我們沒注意到真的真的很對不起、我們也承受很大的教訓。」奶奶當下被勸搭救護車去醫院檢查，但最終仍不幸離世。

楊傑宇表示，面對奶奶不幸離世的消息內心也很痛苦：「到了靈堂我很感激兩位廖大哥對我們沒有一句責備，因為我們雙方內心都很痛苦，意外還是發生了。你需要的是什麼我都會盡力配合，我無法原諒自己，但我還是要工作還是要生活，真的真的很抱歉。」他否認僅賠償12萬元：「從頭到尾沒有這件事情，是廖大哥為了考量我的經濟能力問我存款有多少？我據實以告而已，然後廖大哥關心我們的工作狀態，所以我也是如實告知，該負的責任我一定負責。」



