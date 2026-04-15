地王接班人林鴻南千萬交保 全因這塊地涉關係人交易

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宏泰集團掌門人林鴻南和鬧出婚變的妻子王婉玲，雙雙因宏泰人壽出售淡水土地，涉及非常規交易一同列被告，林鴻南被以1000萬元交保，並限制住居出境出海，王婉玲也被諭令30萬元交保候傳。本報調查，由林鴻南掌控的宏泰人壽，2019年出售新北市淡海土地給宏泰相關企業泰和建經，被金管會認定是關係人交易，因此移送檢調，由於此時正值國票金董事改選提名名單之際，也引起市場揣測。

宏泰人壽高層、大股東林鴻南及鬧出婚變的妻子王婉玲，以及宏泰人壽高層共26人，14日被檢調大動作搜索、約談，檢調約談林鴻南、王婉玲後，兩人分別被以1000萬元和30萬元交保，林鴻南被限制住居、出境、出海，王婉玲則是交保候傳。

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此外，宏泰人壽前董事長魯奐毅以800萬元交保、宏泰土地部門主管李怡慧500萬元交保、宏泰集團財務主管、宏泰人壽會計主管則各以30萬元交保，都遭全面限制出境出海及住居。泰和建經、宏泰集團老臣高順發、宏泰集團老臣楊亦寛、負責鑑價的戴德梁行也都被約談。

爆關係人交易 金管會疑左手換右手

宏泰人壽爆出土地關係人交易，原來是宏泰人壽2019年出售淡海土地，遭金管會調查、舉發。本報調查，宏泰人壽2019年5月，以逾25億元出售鄰近淡海輕軌線，位在沙崙路二段、新市五路三段和崁頂三路的土地給予泰和建經，被金管會認定是「左手換右手」，透過人頭公司，以相關子公司低價購地，導致宏泰人壽損失1億元。

由於宏泰人壽購得新北市淡海土地後，遲遲未開發，金管會認為，宏泰人壽養地，要求1年內要處分，但宏泰人壽卻未積極處理，被金管會以違反《保險法》146條2第1項有關不動產投資應以即時利用並有收益為限規定，對不動產投資管理有輕忽廢弛，公司治理效能嚴重不彰，因此開罰100萬元。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，金管會對宏泰人壽有例行金檢，但他不願證實是否是由金管會調查移送檢調，只提到該案與不動產交易有關，疑涉違反《證交法》，正由檢調偵查中，金管會後續將視偵查結果進行相關處置。

宏泰人壽虧多於賺 屢被金管會要求增資

其實，這也並非第一次金管會對宏泰人壽出手，先前保險業為接軌大魔王IFRS17（國際財報準則第17號）時，宏泰人壽就屢因RBC（資本適足率）、淨值過低，遭約喝咖啡、要求增資，當時為解決宏泰人壽增資議題，市場上也數度傳出，林鴻南有意打包出售宏泰集團旗下金融業務。

攤開宏泰人壽近10年財報，是虧多於賺，去年虧損逾14億元，每股虧損超過5.6元，2022年也虧損逾43億元，每股虧損近17元，僅前年、大前年、2021年、2020年都有獲利。截至去年底，宏泰人壽RBC終於達標255%，淨值也拉高到5.52%。

過去宏泰人壽也曾利用土地作價以挽救RBC，2015年時就以北投石牌土地作價增資69.8億元，再加上現增11.5億元，卻引起股東永達保經不滿，最後以減資賣地方收場。

現任宏泰集團掌門人林鴻南，是有台灣地王稱號、宏泰集團創辦人林堉璘三子，現任宏泰企業機構執行常務董事暨總經，掌管千億資產的房地產與金融版圖，旗下包括宏泰人壽、群益金鼎證、宏勝建設等。

夫婦對簿公堂 官司仍未解

林鴻南旗下除原有地產、金融版圖外，日前還收購台北101股權，透過旗下兩家公司，砸下約86億元，取得15.1%股權，成為台北101最大民股股東：此外，先前林鴻南也買進今年要改選的國票金持股近3%，成為國票金股東之一，今年適逢國票金改選之際，「現在這個時間搜索、約談，頗有深意。」一名法律圈人士點名。

這次同樣被約談的王婉玲，是林鴻南妻子，過去負責處理宏泰集團金流業務，她曾任公公、宏泰創辦人林堉璘特助，負責財會金流事務，兩人結褵多年，先前鬧出婚變，王婉玲出面控訴林鴻南外遇、家暴，林鴻南也透過律師反控妻子長年酗酒，因婚外情失敗經常對他施以暴力，雙方因此撕破臉。4月初，林鴻南委任律師控告王婉玲動手，王婉玲也發聲明否認有動手，會在法院審理時適時提出事證以釐清真相。

林鴻南和王婉玲夫婦對簿公堂，王婉玲遭訴毀損罪，台北地院去年底二審宣判，兩人和解，因此撤銷原判，王婉玲應執行拘役40日，可易科罰金，緩刑2年確定；至於林鴻南被控竊盜罪，目前仍在台北地院審理中，迄今婚變、偷竊珠寶官司仍未解。

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