地王都更二期招商 黃敏惠掛保證

嘉義市「民族國小西側公辦都更二期」正式起跑招商，19日舉辦首場說明會，市長黃敏惠親自背書，強調廣達近3000坪基地位在市中心的中心，是「蛋黃中的蛋黃」，這種投資機會很少見，鼓勵民間參與投資。由於一期招商開發帶動周邊建案均價約55萬元，二期面積大、地點精華，業界評估「深具潛力」。

「民族國小西側公辦都更二期」去年底公告招商，開發投件到4月底，規畫11月與遴選出的最優廠商簽約，都市發展處長許懷群表示，本案基地面積約9837平方公尺，將近3000坪，土地權屬單純，皆為公有土地，嘉義市政府占48％、教育部40％、財政部國有財產署12％，皆已完成公地主協議整合，預估投資金額超過50億元。

廣告 廣告

根據顧問公司規畫，除開發商自建、銷售的住商大樓，必須要有1棟社會住宅、社會福利措施和逾150席公共停車場，另地主權利變換，市府以全部領回房地為原則，優先選配87格停車位做為公共停車位，國產署領回房地為原則，配獨立出入口辦公廳舍、10格停車位，教育部同樣是領回房地，要求以臨路獨幢建物為原則。

黃敏惠說，公部門已把土地整合好，民族國小公辦都更二期基地是一期快2倍大，在嘉義市區很少有，是市中心的市中心，蛋黃中的蛋黃，有第一次招商經驗，二期特別導入城市治理概念，盼結合民間力量，讓近3000坪土地有商業、社會住宅等設施，「絕對是最好的投資機會」。

都發處透露，一期公辦都更案規畫、招商正值疫情期間，僅國城建設一家投件，近年發展條件不同，預期二期招商情況會不錯，昨招商說明會特別就基地條件、開發構想、公益回饋及招商機制進行說明、意見交流，1月28日將在台北舉辦第2場說明會。