地球今年八月將「失重7秒」? 網傳恐逾4千萬人死亡 NASA出面說話了…..

近日，一則「地球將失去引力 7 秒」的陰謀論在國外社交媒體上瘋傳。 圖 : 翻攝自Wikipedia

[Newtalk新聞] 近日，一則「地球將失去引力 7 秒」的陰謀論在國外社交媒體上瘋傳。相關說法宣稱，2026 年 8 月 12 日地球將短暫出現「失重」，並渲染稱可能造成逾 4,000 萬人墜落身亡，引發廣泛關注。對此，美國國家航空太空總署 （NASA） 已出面闢謠，強調該傳言毫無科學依據。

據傳言描述，所謂「失重」將發生在格林尼治時間 8 月 12 日 14 時 33 分，來源是一份名為「錨定計劃」的所謂 NASA「洩露文件」。貼文甚至聲稱 NASA 已為應對「災難」投入 890 億美元預算、修建地下掩體等，但相關內容均無法核實。

對此，NASA專家已對此作出明確回應，表示相關離奇說法從根本上誤解了引力的運作原理，並稱該傳言已被徹底澄清。

美國航空太空總署 (NASA) 圖 : 翻攝自Pixarprinting

NASA 一名發言人表示：「地球不會在 2026 年 8 月 12 日失去引力。」他指出，地球引力大小取決於其品質，除非地球系統整體品質減少——包括地核、地幔、地殼、海洋、陸地水體和大氣層在內的總品質發生變化，否則不可能出現所謂「失去引力」的情況。

針對部分網民將「失重」與天象聯繫起來，NASA 官員證實，8 月 12 日確實將發生日食，並在部分地區可觀測，但不會對地球引力造成影響。

NASA 解釋稱，太陽和月球對地球的引力作用不會改變地球總體引力，但會影響潮汐力，而這一現象早已被充分理解，並可提前數十年預測。

「日食」。 圖：台北市立天文館／提供

儘管這一陰謀論的確切源頭尚不清楚，但社交媒體上最早的相關貼文之一聲稱 : 「NASA 知道真相卻不公開」，並渲染稱事件將導致「4000萬人因墜落死亡、基礎設施遭破壞、經濟崩潰持續十年以上」等，甚至將其歸因於黑洞相撞產生的「引力波交匯」。

報導稱，該發文者隨後還發佈多條明顯失實內容，包括編造「2019 年阿拉斯加某城鎮 600 人失蹤」的故事，並在其他貼文中自稱擁有多種職業身份。不過，這些前後矛盾之處並未阻止相關內容被大量複製轉發，傳言隨之進一步擴散。

英國赫特福德郡大學黑洞研究專家威廉·奧爾斯頓博士指出，引力波確實存在，但由黑洞碰撞產生的信號極其微弱，「必須依靠最靈敏的探測設備才能觀測到」，更不可能對地球引力造成影響。

