地球劇烈磁暴36小時 影響通訊、衛星定位

路上開車明明是直行，手機地圖定位點卻轉了90度、顯示相反方向，GPS系統出現凸槌。另外還有車上廣播也變模糊，有的電台已經聽不出內容。

如果從20日凌晨開始您有類似感受，這恐怕不是東西故障，而是可能受到太陽磁暴影響。

氣象署台北天文氣象署技正蔡禹明說：「這一起日冕物質拋射，它的電漿的密度，以及速度，它模擬出來是這樣的狀況。」

氣象署發布警示，受到太陽表面活躍區1月19日發生長延時太陽閃焰，伴隨顯著日冕物質拋射，1月20日凌晨通過近地太空環境，地球磁場直接受干擾，而且這回的地磁擾動達到「劇烈等級」。

氣象署台北天文氣象署技正蔡禹明表示，「電漿帶電粒子的密度很高，而且它的速度很快，所以對我們地球磁場的擾動，造成了達到劇烈等級磁暴的影響，但是因為它只有一起日冕物質拋射，所以它來得快、去得也快。」

氣象署觀測，全球地磁活動強度指數KP值從20日凌晨2時開始增加，並且在凌晨3時達到8.67，凌晨4到5時更是達到KP值9，觀測的最高級距，並且在早上8時慢慢恢復成輕微影響。

中華民國業餘無線電促進會秘書長曾慧龍指出，「我們這幾天有同好在使用無線電的時候，發現傳播的距離變短了，遠一點的國家，可能歐洲的國家，就會受到干擾。」

基因醫師張家銘說明，「其實它主要會影響到我們的自主神經系統，就是所謂自律神經，精神方面可能會有些人會發現，他會比較容易覺得不安，因為它同時又會影響到褪黑激素的分泌，所以會有些人會覺得睡不好。」

磁暴讓地球周邊的電磁環境也劇烈震盪，專家提醒，包含高頻、低頻無線電都可能出現異常及干擾，還有衛星導航與定位系統失準，另外地磁感應電流也可能導致電壓不穩。

台電則強調，磁暴影響電力系統較容易出現在高緯度地區，觀測台灣近幾年經歷磁暴狀況，電力系統都未發生異常。