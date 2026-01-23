地球有外星人嗎？馬斯克出席《達沃斯論壇》給了答案：我就是

國際中心／唐家興報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）近日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF），再度以其狂放不羈的言論震撼全場。馬斯克在論壇上大談人類未來，不僅重申將生命帶往其他星球的宏偉願景，更在面對敏感的「外星生物」提問時，幽默自嘲自己就是外星人，引發台下陣陣驚呼與掌聲。

【我就是外星人！馬斯克語出驚人笑翻全場】

在達沃斯的一場高規格座談中，馬斯克被問及一個大眾最感興趣的話題：「地球上是否真的有外星人？」這名科技巨擘並未給出正襟危坐的回答，反而帶著神秘微笑開玩笑說：「我常被問到這個問題，說實話，我就是外星人，但沒人相信。」

雖然這番話帶有濃厚玩笑色彩，但也瞬間點燃現場氣氛。馬斯克隨後正色表示，儘管他負責營運 Space X，但他目前確實「尚未看到」任何外星生物存在的確鑿證據，這也讓他更堅信人類必須成為多行星物種。

【星際殖民不是夢！馬斯克：要把生命帶往其他星球】

除了幽默自嘲，馬斯克的核心論點依然圍繞在「生命的多樣性與存續」。他強調，為了防止人類文明因地球上的潛在災難而終結，將生命擴散至其他星球是當務之急。馬斯克在論壇上直言：「我們希望將生命帶到其他星球，這是確保意識延續的最佳策略。」

他指出，無論是火星移民計畫還是更遙遠的星際探索，Space X 的終極目標始終如一：讓人類不再被困在單一星球，而是成為宇宙文明的一份子。

【寧當開拓者不當守成者：馬斯克的「地球危機感」】

馬斯克之所以對星際殖民如此執著，源於他對地球未來的深度擔憂。他在達沃斯論壇上多次提及人口崩潰、人工智慧風險以及環境變遷等問題。在他看來，與其坐以待斃，不如主動出擊，將地球上的動植物、文化與科技種子播撒到銀河系中。

「我們必須在機會之窗關閉前採取行動，」馬斯克表示，現在是人類歷史上首度具備離開地球能力的時刻，絕對不能浪費這寶貴的技術期。

【達沃斯論壇焦點：馬斯克式的科技浪漫與狂想】

這場演講不僅吸引了政經領袖的目光，更在社群媒體上掀起熱議。馬斯克將生硬的航太科技與感性的生命意識結合，成功將達沃斯論壇變成他的個人願景發表會。

雖然許多評論家認為馬斯克的殖民夢過於激進，但不可否認的是，從「外星人玩笑」到「跨星球殖民」，馬斯克正以他獨特的方式，推動全球重新思考人類在宇宙中的定位。

