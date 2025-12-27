地球村和平宗教論壇圓山登場 跨宗教對話尋求和平共識

生活中心／綜合報導

由嘉義玉靈千手觀音院謝玉慧院長發起的「地球村和平宗教論壇」，27日於台北圓山飯店盛大舉行。現場匯聚了國內非常多重要宗教領袖與學者，共同為世界和平祈福並尋求共識。論壇由謝玉慧親自開場，她懇切呼籲各界應超越宗教藩籬，以慈悲與智慧化解紛爭。

謝玉慧院長表示，當社會面臨不確定與衝突時，宗教更應扮演穩定人心的角色，透過理解與尊重，建立彼此信任。（圖／主辦單位現場拍攝提供）

「2025 地球村和平宗教論壇」以「宗教共融、和平同行」為核心精神，邀集來自不同宗教信仰的代表齊聚一堂，透過對話與交流，回應當代社會面臨的衝突、不安與分歧。論壇強調，宗教雖然信仰背景不同，但在慈悲、關懷與善行等核心價值上彼此相通，期望透過跨宗教的理解與合作，為社會注入更多安定與正向力量。在全球局勢持續動盪、人心普遍焦慮的背景下，論壇提出「和平不是對立的終點，而是理解的開始」作為主要理念，鼓勵不同宗教放下界線，從共同的人類價值出發，關注社會關懷、心靈安定與世界和平等議題。

與會宗教代表也指出，宗教的力量不在於形式或儀式，而在於是否能實際走入人群、回應當代社會的真實需求。院長謝玉慧表示，當社會面臨不確定與衝突時，宗教更應扮演穩定人心的角色，透過理解與尊重，建立彼此信任，凝聚善念，讓宗教成為連結社會的橋樑，而非分隔的界線。她也期盼，「地球村」不只是口號，而是能透過持續對話與行動，轉化為具體的和平實踐，為社會帶來長遠而溫暖的影響。

地球村和平宗教論壇台北場首場由謝玉慧院長及各宗教各方代表探討宗教如何促進社會和諧、引導人心向善等議題，展開深度對談。（圖／主辦單位現場拍攝提供）

與會者包括天主教神父林之鼎、佛教的法藏大和尚、法律學者陳清秀教授、菊元宗掌門人白聖、一貫道的謝簡及標雅純及理教執行長胡文中博士。各方代表就宗教如何促進社會和諧、引導人心向善等議題，展開深度對談。整場論壇在莊重而融洽的氣氛中進行，展現了台灣多元宗教共存共榮的珍貴價值，並為混亂的國際局勢注入一股安定的力量。

嘉義玉靈千手觀音院謝玉慧院長期望透過跨宗教的對話與理解，讓不同信仰回到共同的人類價值，以慈悲、包容與關懷為核心，為社會注入更多正向力量。（圖／主辦單位現場拍攝提供）

本次論壇不僅是一場宗教交流的聚會，更是一個凝聚共識、回應時代的行動起點。在全球局勢持續動盪、人心不安的當下，宗教不只是信仰的寄託，更肩負著安定社會、撫慰人心的重要角色。透過跨宗教的對話與理解，讓不同信仰回到共同的人類價值，以慈悲、包容與關懷為核心，為社會注入更多正向力量。論壇中，各宗教代表放下彼此差異，分享如何在生活中實踐和平理念，並一致認為，唯有持續交流、攜手合作，才能讓宗教的善念真正走入社會、落實於日常。

主辦單位也期盼，透過這樣的論壇形式讓更多民眾看見宗教共融的可能性，進而凝聚善的循環。未來，「地球村和平宗教論壇」也將持續推動跨宗教交流與公益行動，讓和平不只停留在理念，而是化為具體行動，從台灣出發，向世界傳遞希望與善念，為社會帶來更溫暖、安定的力量。

