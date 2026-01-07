地球村學員投訴退費不成！桃園教育局出手了

▲地球村美日語桃園市桃園區分校，未經桃園市教育局核准停辦已逾3個月，遭註銷立案。（圖／翻攝自GoogleMaps）

[NOWnews今日新聞] 地球村美日語因陳姓負責人財務狀況吃緊，和經營不善等問題，在2025年8月傳出倒閉，有總部員工透露，公司積欠20幾位員工2個月的薪資，累計金額高達百萬元，並到勞工局進行通報；桃園市教育局表示，市府已在2025年12月，針對桃園市桃園區成功路分校予以撤銷立案，同時註銷立案證書，另因該班擅自停業且未經核准停辦逾3個月，接獲10件消費者投訴要求退費，金額為1萬至5萬元不等。

桃園教育局說明，目前市內共有2間地球村美日語補習班，分別位於桃園區及中壢區，補習班稽查小組於去年8月11日前往桃園區地球村，現場仍懸掛招牌，但大門深鎖，已無營業情事。因涉及未經核准擅自停業，經依行政程序法通知設立人及負責人限期內函復陳述意見，但逾限未復。該班未經核准停辦已逾3個月，教育局去年12月11日依規定予以撤銷立案，同時註銷立案證書，而中壢區分校目前仍正常營業。

據了解，先前因桃園區補習班要求學員改至中壢區上課，引發部分投訴人不滿，提出退款要求。事後補習班曾提出轉至中壢區地球村續課的替代方案，但投訴人均未接受，僅堅持退還已繳費用，桃園教育局表示，目前接獲10件消費者投訴要求退費，金額為1萬至5萬元不等。

