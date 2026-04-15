白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
地球村老闆喬債教唆黑道痛毆女牙醫 北院裁定靜安會夏安80萬交保
〔記者翁靖祐／台北報導〕去(2025)年5月，地球村美日語老闆陳中義欠沈女1500萬元，卻涉找幫派分子夏尉瀧、周文瀚找來周子鈞將沈姓女牙醫毆打至眼窩骨折、左眼複視至今仍無法執業。台北地檢署於去年9月以詐欺及組織犯罪防制條例等罪起訴陳中義、夏尉瀧(綽號：夏安)、周子鈞等6人。夏尉瀧與周子鈞分別於去年6月、5月就被檢方聲押獲准，直到台北地院於昨(14)日裁定夏尉瀧以80萬元交保、周子鈞以60萬交保，2人皆限制住居、限制出境出海及科技監控。
起訴指出，陳中義因為疫情等原因，導致在外欠下多筆債務，為緩解財務惡化便將原抵押給玉山商業銀行的台中市福星路上的不動產拿出，到民間設定二胎，以權狀作為抵押委託蔡姓仲介找金主，後由蔡姓仲介找來沈女及劉姓金主分別提供1500萬元，但要設定權狀之時，陳中義卻提出書面異議，要求駁回登記且其提供擔保的支票，早已跳票。沈女、劉姓金主知道陳中義根本無心提供抵押品，逐提出給付票款訴訟並獲得勝訴。
陳中義再向郭姓金主借貸時，對方提及可出售該福星路上的不動產，且該處經變更地目後，價值上看20億元。陳中義為求解套，認識了仲介黃今沛，但對方覺得陳男債務太複雜，要他找道上兄弟處理，便介紹靜安會大哥夏尉瀧給其認識。夏男等人找上友人周文瀚協助，加入索討權狀計畫內。
陳男等人多次約蔡、劉、沈姓牙醫商談，明、暗示靜安會在幫忙處理債務，想取回權狀遭拒。今年4月28日晚間，則提出以1500萬元換回權狀，仍遭沈女拒絕，引起夏男不滿。夏男透過手下徐若修找來打手周子鈞，並於去年5月19日，派他到沈女開設的牙醫診所「假洗牙真找碴」，痛毆沈女，最後沈女被打到眼窩骨折，左眼出現複視，至今仍無法執業。
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