地球村老闆找黑道暴毆女牙醫害失明 「靜安會」大哥夏安80萬交保了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

靜安會夏安指示小弟假借洗牙為名痛毆女牙醫，事件曝光後引發各界撻伐。

地球村美日語創辦人陳中義因積欠1500萬元債務，竟勾結竹聯幫靜安會大老夏尉瀧（綽號夏安）、幫眾周文瀚等人，指使小弟周子鈞對沈姓女牙醫「假洗牙、真施暴」，導致被害人眼窩骨折、左眼複視。台北地檢署去年9月依組織犯罪、詐欺及重傷害等罪起訴陳、夏等6人。台北地方法院考量夏、周2人押期屆滿，昨（14日）裁定夏男80萬、周男60萬元交保，並實施科技監控。

起訴指出，陳中義因經營教學事業受疫情衝擊，財務陷窘迫，欠債高達近7億元，2024年底，陳男早知自己台中福星路的大樓已抵押給銀行，且無力負擔更多設定，仍將不動產權狀作為抵押，誘使沈姓女牙醫及劉姓金主分別借款1500萬元。

廣告 廣告

事後陳男拒絕辦理二胎設定，且擔保支票接連跳票，沈女憤而提起訴訟並勝訴。陳中義不肯認栽，為了拿回權狀，透過仲介黃今沛牽線，找來靜安會要角夏尉瀧處理。夏男等人陸續以明示、暗示手段施壓女牙醫不成，去年4月提出以1500萬元強收權狀遭拒後，決定下重手報復。

靜安會夏安(中)遭收押數月後獲80萬交保。

假洗牙真找碴 暴打女醫螢幕砸頭

去年5月19日，夏男指派小弟周子鈞前往沈女經營的診所，周男佯裝成患者要求洗牙，卻在過程中藉故刁難，隨後在診間內對弱女子揮拳重擊頭臉。即便現場冷氣維修人員試圖阻止，周男仍凶殘搬起桌上電腦螢幕砸向沈女。

沈女因此傷勢慘重，除了鼻骨粉碎性骨折、門牙斷裂外，左眼窩骨折引發嚴重「複視」，至今視力仍未恢復，無法執行精密醫療手術，一生行醫職志恐付諸流水。

陳中義涉教唆毆打女牙醫，被送辦時以外套遮頭。

陳中義在女醫遭暴打事件後曾開記者會說明。攝影林煒凱

檢求重刑 法院裁定交保監控

台北地檢署去年9月偵結，痛批夏男教唆施暴文弱女子、手段惡劣，求刑7年6月；動手的周子鈞求刑7年；陳中義則因詐欺及教唆重傷害等罪，被求刑4年6月。

由於夏、周2人羈押期滿提出保釋申請，北院合議庭審酌訴訟進行程度，認為透過高額具保金結合限制出境、出海及住居，已足以產生心理壓力確保後續審理，裁定夏男以80萬元、周男以60萬元交保。

為防範2人潛逃，法院祭出嚴厲配套，要求2人必須配戴電子手環實施科技設備監控，並限制境管8個月。北院強調，若2人有無故不到庭或違反應遵守事項，將隨時撤銷交保，再度羈押。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／虎航機上暴力！婦穿鞋被撞抓狂 空姐道歉遭「狠抽耳光」

不只擁吻！粿粿甜喊王子「殿下」 范姜律師痛批：他在朋友圈地位像國王

房事也鬧翻！范姜律師爆：粿粿要把他趕出家門 女方反嗆：房貸都我先付

詹雅雯驚傳再入院動刀！術後僅2週急飛日本 健康現況全說了