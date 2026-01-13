「地球村」老闆欠1500萬找黑道喬債 女牙醫遭暴打停業出庭哭喊：好恐怖

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

地球村美日語老闆陳中義，遭控欠債1,500萬元未還，竟找幫派分子出面「協調」，還涉嫌安排打手假冒病患闖入診所行兇，導致沈姓女牙醫重傷、左眼複視至今無法行醫。台北地方法院今（13）日開庭，沈女出庭作證時頻頻直呼「真的很恐怖」。

「地球村」老闆陳中義（左）涉嫌找黑道喬債，害女牙醫遭暴打。（圖／翻攝畫面）

沈女證稱，2024年底經友人介紹，借款1,500萬元給陳中義，對方承諾支票擔保並設定不動產抵押，卻遲未履約，支票也跳票。其後友人轉述，有黑道自稱受陳委託要來「協調」，沈女發現診所遭不明人士關注，開始感到被盯上。

去（2025）年4月起，有男子多次以看診為由上門，卻突然談起債務，甚至撂話「跟他談比較快」。同年5月19日，一名自稱新客的男子強行洗牙後，突然對沈女拳腳相向，還拿電腦螢幕砸人，並嗆聲「要打死妳」，把她打到滿身是血，驚慌逃出診所求救。

沈女傷勢包括腦震盪、鼻骨粉碎性骨折、牙齒斷裂與左眼眶骨折，最嚴重的是左眼複視，至今半年多未癒，診所也因此停業。她在庭上哽咽表示，很怕再也無法回到診間。

檢方已依《組織犯罪防制條例》、重傷害與詐欺等罪起訴6人，陳中義遭求刑4年6月；被控動手的周姓男子與涉案幫派成員，分別遭求刑7年以上。案件將於下月續審，法院也將傳喚關鍵證人到庭說明。

