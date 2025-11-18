地球村、靜安會教唆小弟狂揍女牙醫！ 台北地院今首次開庭

喧騰一時的松山女牙醫遭痛毆案今日首次開庭。（圖／翻攝畫面）

台北市松山區的沈姓女牙醫借款1500萬元給地球村老闆陳中義，沒想到對方卻找來竹聯幫靜安會大哥夏安「夏安」夏尉瀧多次出面恐嚇沈醫師，並教唆小弟周子均痛毆沈醫師，使其鼻骨骨折、牙齒斷裂、左眼複視無法再從事牙醫。北檢於9月起訴陳中義、夏尉瀧、周子均等6人，台北地院於今（11月18日）首次開庭，並傳喚在押的周子均以及徐若修出庭問話。

仍在押的周子均今日出庭期間被法官問話時，大多都交給辯護律師回答。周的辯護律師今日主張，法官應函訊北市警局勤指中心，釐清當時是被害人先報案還是周子均先自首，方能釐清自首是否足以構成減刑條件。另，律師還指出，雖以診斷證明來看周子均犯行已達重傷害，但是否真的有達到重傷害之結果，以及周子均在犯行時是故意重傷害還是行使傷害致重傷害之結果，也同樣為其辯護律師的爭執事項。

當法官問周子均本案被扣的i Phone6是否為被告徐若修所給，周子均回應是，不過當法官進一步詢問周子均用途是否為聯繫本案被告時，周子均卻不斷重複「剛好在我身上」、「平時是打電話用」並解釋稱手機是徐若修在作案當天借給他的。

不過，當法官詢問徐若修手機時，徐若修則稱是自己「賣」給周子均的，2人說法明顯有異。另外，針對起訴書所載，手機是夏尉瀧透過徐若修轉交給周子均的部份，徐若修也是完全否認，聲稱手機本來就是自己的，更表示自己不知道周子均要拿手機犯案。

回顧整起事件，周子均今年5月前往北市松山區某牙醫診所就診，因為洗牙太痛痛毆沈姓女醫師，當時診所還有維修冷氣的師傅試圖阻止，但周子均仍持續痛毆，甚至拿起電腦螢幕往沈醫師身上砸。最終沈醫師眼窩、鼻骨骨折，門牙斷裂且左眼嚴重複視，而周子均被檢方求刑7年。

徐若修則是靜安會的成員，在此案中扮演的角色為幫助犯，負責提供手機給周子均查詢沈醫師的位置，並協助掩飾幕後主謀，讓夏尉瀧可以完成教唆重傷害。不過由於他犯後杜撰虛構辯詞，遭到檢方求刑1年以上。

