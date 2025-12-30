地球發燒中 氣象署：全球氣溫連續偏高、史上第2熱

預報中心主任黃椿喜指出2025年全球平均氣溫為史上第2高，台灣年均溫偏高、降雨集中。何柏均攝





中央氣象署今（30）日進行年終氣象回顧，發現今年（2025）全球氣候仍持續偏暖。根據統計，1至11月全球平均氣溫較1901年至2000年的百年平均值高出約1.18°C，成為1850年有完整紀錄以來史上第2高溫年，僅次於去（2024）年。

台灣方面，同樣呈現偏暖趨勢，截至12月28日，全台年平均氣溫為24.53°C，較百年平均高出1.22°C，為有正式氣象記錄已來的史上第12高溫。 氣象署預報中心主任黃椿喜表示，今年雖然氣溫偏高，但降雨型態呈現明顯集中現象。受4個侵台颱風及西南氣流影響，全年累積雨量偏多，其中7月雨量更創下1951年以來同期新高，不過全年降雨日數卻偏少，顯示雨勢多在短時間內集中發生，極端降雨特性更加明顯。

展望未來氣候，黃椿喜指出，目前熱帶太平洋海溫呈現「東冷西暖」的反聖嬰型態，預估將於明（115）年初逐步回到正常狀態。根據過去類似海氣環流配置的經驗，以及氣象署與各國數值模式的綜合分析結果顯示，明年1至3月台灣各地平均氣溫以正常至偏暖的機率較高，雨量則以正常至偏少為主，但仍須留意不同案例對台灣影響程度可能有所差異。

黃椿喜表示，去年全球平均氣溫創下歷史新高，今年雖僅統計至11月，但1至11月的全球平均氣溫已確定是自工業革命以來史上第2高，預估待12月完整統計後，全年仍將落在史上第2或第3高溫年，顯示全球高溫狀態仍未緩解。

黃椿喜指出，在全球暖化背景下，極端天氣事件持續於各地發生。今年初，美國部分地區即遭受野火侵襲，7月又出現短延時強降雨，對德州造成嚴重災情；南美洲亞馬遜河流域則出現連續乾旱。北半球高緯度地區在6月至8月期間，歐洲與地中海一帶發生多波熱浪，西南亞乾旱情勢持續，韓國、日本等東北亞地區也同時面臨野火與高溫衝擊。

相較之下，赤道附近及南半球多地則出現極端降雨，包括剛果、南非，以及南亞的巴基斯坦、印度、孟加拉等地，巴基斯坦更因豪雨引發洪災，造成上千人傷亡。此外，東亞、澳洲與東非今年亦頻繁受到颱風與熱帶氣旋影響。氣象署指出，如何調適並因應這類極端氣候，已成為各國共同面對的重要課題。

氣象署也提醒，雖然全球暖化趨勢持續，冬季仍可能受到寒流或強烈冷氣團影響，民眾應適時做好保暖措施，並在使用瓦斯熱水器等設備時注意室內通風，以防一氧化碳中毒。同時，台灣位處地震頻繁區域，平時熟悉地震避難與防災應變作為，仍是降低風險的重要關鍵。

