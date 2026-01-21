地球磁場擾動36小時！醫曝「磁暴症狀」1族群要小心

生活中心／杜子心報導



中央氣象署日前發布太空天氣警示，提醒自1月20日凌晨2時起，地球磁場出現明顯擾動，影響時間預估約36小時，強度甚至可能短暫達到最高等級G5。這波來自太陽的能量衝擊，不只可能讓通訊、定位出現狀況，醫師也提醒，有些人可能已經開始感覺到身體不太對勁，像是睡不好、心跳變快，甚至情緒變得不穩，都可能和這次磁暴有關。





地球磁場擾動36小時恐衝最高等級！醫曝「磁暴症狀」1族群要小心

張家銘指出磁場變化會影響交感神經，導致血壓上升、心跳不規則。（圖／擷取自中央氣象署官網）

廣告 廣告

台北榮總醫師張家銘曾在臉書發文指出，過去10年間，多國研究已證實，強烈地磁擾動會干擾人體自律神經、心血管系統與睡眠節律，並非心理作用。系統性文獻回顧顯示，磁暴期間心肌梗塞、急性冠心症與中風風險平均提高25%到60%。磁場變化會影響交感神經，導致血壓上升、心跳不規則，特別是高血壓、心律不整與動脈硬化族群風險更高。研究也發現，部分電磁敏感族群在磁場擾動時，容易出現頭暈頭痛、胸悶心悸、失眠多夢、情緒起伏大等狀況，這些反應在生理監測中都能被量化。張家銘建議，維持規律作息、減少夜間藍光刺激、補充鎂與Omega-3，並適度放慢生活節奏，會有助身體穩定調節。

地球磁場擾動36小時恐衝最高等級！醫曝「磁暴症狀」1族群要小心

中央氣象署指出這次的磁暴可能出現高頻無線電失效、低頻通訊異常、衛星定位誤差等狀況。（圖／擷取自中央氣象署官網）

氣象署說明，這次事件是因太陽表面活躍區AR4341在1月19日爆發X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨日冕物質拋射，於20日凌晨通過近地太空，導致太陽風速度與密度快速上升，進一步擾動地球磁場。依NOAA模式分析，地磁擾動指數Kp值最高恐升至9，達到劇烈磁暴等級。期間可能出現高頻無線電失效、低頻通訊異常、衛星定位誤差增加，電力系統也可能因線路電流升高而出現短暫異常，中緯度地區甚至有機會觀測到極光。





原文出處：地球磁場擾動36小時恐衝最高等級！醫曝「磁暴症狀」1族群要小心

更多民視新聞報導

比八點檔還扯！巴西夫妻結婚19年後發現竟是兄妹

尾牙應酬不想宿醉？營養師點名喝酒前「關鍵2步」

飛機上點1類飲品是地雷？空服員：落地身體恐會無力

