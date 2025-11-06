地球磁暴今起影響33小時 氣象署示警：導航、無線電恐中斷

中央氣象署發布太空天氣警示訊息，預期行星際環境條件變化劇增，地磁擾動指數（Kp）增強且達到G3等級。資料照，陳玠婷攝



中央氣象署11/6在14時發布太空天氣警示訊息，預計7日上午5時起將發生中度地球磁場擾動，將持續33小時，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區，部分保護裝置可能會出現假警報，而需要進行電壓修正。

氣象署指出，太陽表面活躍區（AR4274）將於11月5日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），預計11月7日清晨將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估屆時地磁擾動將出現明顯增強，並持續影響約33小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級（Kp=7, G3）。

氣象署指出，此次地球磁場擾動規模預估將達中度等級，並自明天清晨5時起持續33小時，影響期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

氣象署另指出，電力系統部分，有些保護裝置可能出現假警報而需要進行電壓修正，人造衛星上的部份裝置也可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

