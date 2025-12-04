記者蔣季容／台北報導

地球磁暴15小時 氣象署：恐導航失誤、通訊中斷（圖／氣象署）

中央氣象署今（4）日發布太空天氣警示訊息，4日02時00分發生中度地球磁場擾動，持續時間15小時，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區、部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

氣象署指出，受日冕洞產生的高速太陽風及太陽表面活躍區(AR4299)於12月1日發生顯著的日冕物質拋射事件(CME)，持續影響近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，於臺灣時間12月4日2時起地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)。

廣告 廣告

氣象署提醒，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正；人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

更多三立新聞網報導

偏頭痛怎麼辦？30歲女「月經前2天」痛爆 中醫師1招助緩解

「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了

塑膠微粒恐傷腦、罹癌！最新研究曝：人體糞便一天排出8000顆

亞培「血糖監測器」釀7死736重傷！食藥署公布清查結果

