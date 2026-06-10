地球高燒不退 無牆教室修環保學分

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今年印度高溫異常，從媒體、學界到政府，大家在懷疑是否氣候出了問題？人在印度的慈濟志工們，趕緊抓住機會，在菩提迦耶，「莫卡里姆村」，舉辦環保教育活動，由於村民充滿好奇又愛熱鬧，竟來了109位兒童跟72位大人，湧到「大樹下的教室」，一起上課。

扇子猛搧，臉上狂冒油。今年入夏印度最「火」話題，大概就是熱浪。「菩提迦耶」攝氏四十度起跳，有種烤到融化的感覺，來吧、來吧，趕緊找個樹下好乘涼。

熱身起手式。慈濟在菩提迦耶辦環保課，幕天席地、大樹就是教室。撿現成機會教育，讓民眾補充「環保值」，畢竟地球高燒不退，自己就是受害者。

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志工 索拉夫：「今天我們的主題與資源回收，及環境保護有關，你知道的，當我們還是孩子的時候，父母最先教導我們的事情之一，就是不要隨便把垃圾丟在外面，我們必須保護環境，因為能夠守護環境的人，就是我們自己。」

大人小孩來了181位人，小朋友就占了六成，耐心地向大家講解，不同廢棄物有它自己要去的地方。完了來個即興考考，小朋友憑記憶依樣畫葫蘆，學得有模有樣。

村民 浦拉娣瑪：「今天我們從師兄師姊身上，學到很多，像是黑色垃圾(不可回收)，不需要隨便丟到其他地方，而是要好好放在箱子裡，等師兄師姊來的時候再交給他們。」

看來老師有說，學生們都有吸收。不過上百人的教育機會難得，沒有這麼簡單結束 。

每塊零錢都是熱騰騰的愛心也有捐出糧食的「米撲滿活動」，最後募到白米77公斤，善款4百6十多塊台幣，把個人影響力投到社會裡，價值最大化，心情愉悅、身體也跟著涼爽起來。

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