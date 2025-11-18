《地球黃金線》特別企劃！蘇宗怡體驗「山線車宿露營」探索泰雅文化

汽車節目《地球黃金線》連續4年推出特別企劃，由主持人蘇宗怡帶領觀眾體驗山線車宿露營，本次前往桃園復興的八度野溪露營區。節目中，蘇宗怡不僅體驗了泰雅族的傳統迎賓文化與神秘的「咑瑪面」美食，還在溪邊夜宿，享受大自然的流水聲，並參與夜間捉蝦活動。這次旅程讓她收穫滿滿，更許願未來能有更宏大的計畫，如跳島或前往日本、韓國自駕露營。

蘇宗怡體驗車宿露營。（圖／節目片段）

《地球黃金線》節目特別企劃「黃金露戰隊」已連續舉辦4年，每次都帶給觀眾不同的露營體驗。本次活動中，蘇宗怡帶領觀眾來到桃園復興的八度野溪露營區，整個桃園復興都擁有豐富的泰雅文化底蘊。抵達後，蘇宗怡體驗了泰雅族的傳統迎賓禮，當地人會端上兩種傳統泰雅族食物，其中一種就是神秘的「咑瑪面」。

蘇宗怡表示，當地人解釋，泰雅族有個重要傳統，就是當賓客或好友遠道而來時，會舉行迎賓儀式，並端上特別的食物。不過，當大家得知「咑瑪面」的真實身分時，都顯得有些驚訝和猶豫。蘇宗怡賣了個關子，表示節目中會揭曉這個讓大家感到害怕的神秘食物。

這趟旅程中，最令蘇宗怡印象深刻的是露營地的自然環境。她分享道，露營場地不僅有山，還可以玩水，晚上就夜宿在溪邊，一直聽著流水聲，真實感受到自己置身於大自然之中。除了欣賞美麗的風景，蘇宗怡還體驗了夜間捉蝦的樂趣，她直呼這活動真的很好玩。

結束這次旅程後，蘇宗怡表示收穫滿滿，並對未來的「黃金露戰隊」企劃充滿期待。她許願下次能有更宏大的計畫，例如跳島或是前往日本、韓國自駕露營。蘇宗怡期待能帶領觀眾探索更多世界各地的美景與文化，創造更多不一樣的驚喜體驗。

