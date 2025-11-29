地球「三大傷口」狂震！專家示警：恐爆規模9以上強震

印尼蘇門答臘外海發生規模6.6地震。（圖／翻攝自USGS）





阿拉斯加28日發生規模6.0地震，27日蘇門答臘外海也出現規模6.6地震。雖然這兩起地震規模不大，但兩區域附近，過去都曾發生規模9以上強震。對此，地震專家郭鎧紋也示警了。

郭鎧紋表示，從1900年至今，全球共出現5起「規模9」以上的強震，這些震央所在區域可視為地球的「五大傷口」。今年11月，這5大危險帶中的其中3處，震央附近都曾出現規模6以上地震，再加上地球正進入「第二地震活躍期」，郭鎧紋提醒，蘇門答臘、阿拉斯加及日本海溝，近期有可能出現規模7以上強震，未來亦不排除再發生規模9以上的大地震。

「地球五大傷口」在哪裡？

・1952年堪察加半島規模9.0強震

・1960年智利規模9.5強震

・1964年阿拉斯加規模9.2強震

・2004年蘇門答臘外海規模9.1強震

・2011年日本海溝規模9.1強震（311大地震）

郭鎧紋指出，地球在1952至1964年間曾進入第一波地震活躍期，當時就發生三起規模9以上強震。而第二波活躍期則從2004年開始，已出現兩起規模9以上強震（2004年蘇門答臘、2011年日本海溝），未來仍可能再有規模9以上強震，但確切時間難以預估。

今年11月蘇門答臘、阿拉斯加與日本海溝附近陸續出現規模6以上地震，其中日本岩手縣外海甚至出現6.8、6.4、6.0的「三連震」，使日本防災單位高度戒備。郭鎧紋強調，這些震央位置皆靠近過去規模9以上的強震帶，近期應提高警覺，可能會出現規模7以上地震，甚至不排除再度發生規模9以上的強震。

