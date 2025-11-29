地球「三大危險區」再震！郭鎧紋見1怪象示警：恐現7級強震

生活中心／張予柔報導



全球地震活動明顯更活躍，在過去兩天，蘇門答臘外海與阿拉斯加便接連出現規模6以上地震，日本岩手縣外海也在11月發生三連震，引發外界高度關注。地震專家郭鎧紋指出，這些看似「正常範圍」的震級，其實都發生在地球歷史上最危險的區域附近，就是曾出現規模9以上強震的「五大傷口」。隨著地球進入第二波地震活躍期，近期可能出現規模7以上地震，且不排除規模9的超級強震再度重現。





地球「五大傷口」再傳規模6地震！郭鎧紋見1怪象示警：近期恐有7以上強震

全球地震活動明顯更活躍，在過去兩天，蘇門答臘外海與阿拉斯加便接連出現規模6以上地震。（圖／民視新聞、示意圖／翻攝自Unsplash）

蘇門答臘外海在27日發生規模6.6地震，隔日（28）阿拉斯加又出現規模6.0地震，而日本岩手縣外海本月更接連出現6.8、6.4與6. 0的三連震。郭鎧紋強調，這三個區域之所以格外敏感，是因為在過去百年間，它們都曾爆發過破壞性的規模9以上強震。例如阿拉斯加在1964年的9.2強震，釋放的能量高達3.2萬顆原子彈；蘇門答臘則在2004年發生9.1大地震；日本海溝更在2011年出現9.1強震，也就是大家知道的311大地震。

地球「五大傷口」再傳規模6地震！郭鎧紋見1怪象示警：近期恐有7以上強震

郭鎧紋指出，地球再次進入「第二地震活躍期」，大型震動頻率逐年增加。（圖／民視新聞）

郭鎧紋進一步解釋，自1900年至今，地球總共發生過五次規模9以上的大地震，包括1960年智利9.5、1964年阿拉斯加9.2、1952年堪察加半島9.0、2004年蘇門答臘9.1以及2011年日本海溝9.1。這五起震災幾乎都出現在大型板塊交界帶，也因此被稱為地球的「五大傷口」。郭鎧紋指出，從1952年至1964年間，地球曾經歷過「第一地震活躍期」；然而從2004年開始，地球再次進入「第二地震活躍期」，大型震動頻率逐年增加，未來出現下一場9級強震的機率「並非不可能」。





地球「五大傷口」再傳規模6地震！郭鎧紋見1怪象示警：近期恐有7以上強震

郭鎧紋示警，「這三大區域」近期都有可能發生規模7以上的地震。（示意圖／翻攝自Unsplash）





值得注意的是，近期在蘇門答臘、阿拉斯加與日本海溝周邊接連出現的6級地震，郭鎧紋表示，尤其是日本岩手縣外海的連續三震，震央都鄰近斷層帶，引發日本民眾高度緊張。依照目前的地震活動特性，這三大區域近期都有可能發生規模7以上的地震，未來也不排除再度出現規模9以上強震。

