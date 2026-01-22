地球8月將失重7秒釀4千萬人亡？NASA緊急闢謠

一則關於地球即將失去重力的末日預言，正在全球社群媒體上引發恐慌。根據在TikTok、Instagram等平台病毒式擴散的影片內容，格林威治標準時間2026年8月12日下午2點33分，也就是台灣時間當天晚間10點33分，地球將因兩個黑洞碰撞產生的引力波影響，導致重力完全消失長達7秒鐘。

這項傳言描述的景象相當駭人。影片聲稱屆時人車將飄浮至20公尺高空，當重力恢復時，全球至少4000萬人將因墜落死亡，重要基礎建設嚴重毀損，全球經濟崩潰將持續10年以上。更令人不安的是，傳言宣稱NASA早在2024年11月就有一份外洩文件，揭露了代號「錨點計畫」的秘密項目，預算高達890億美元，專門為這場宇宙災難做準備。

事實查核網站Snopes追查發現，這起謠言最早源自一名Instagram用戶的虛構貼文，該帳號經常利用人工智慧工具編造聳動故事，目前已因不明原因消失。調查顯示，網路上完全找不到任何關於「錨點計畫」的可靠文件，傳言中還提供所謂的「平民求生守則」，教導民眾面朝下躺在地板上，明顯是為博取流量而杜撰。

面對謠言越演越烈，NASA發言人正式透過電子郵件向Snopes澄清表示，地球不會在2026年8月12日失去重力。發言人解釋，地球的重力是由其質量決定，包括地核、地函、地殼、海洋、陸地水和大氣層的質量總和。除非地球系統的質量突然大規模流失，否則重力不可能憑空消失。

NASA進一步指出，8月12日確實會發生日全食天文事件，在格陵蘭島、冰島、西班牙、俄羅斯和葡萄牙部分地區可觀測到，但日全食對地球重力沒有任何異常影響。太陽和月球的重力作用只會影響潮汐力，這種作用已被充分了解，可提前幾十年預測。

科學界專家也紛紛駁斥這項荒謬傳言。科學家表示，即便發生劇烈的黑洞碰撞，抵達地球的引力波對人體的影響甚至比一粒灰塵掉在頭上還要輕微。此外，以人類現有技術根本無法精確預測數月後引力波抵達地球的精確秒數，傳言給出如此精確的發生時間根本不可能。

NASA直言，這類謠言通常利用AI生成技術或經過剪輯的偽科學片段，結合人們對太空現象的未知恐懼，藉此騙取點閱率與流量。科學家呼籲大眾面對「政府隱瞞、洩密文件」等說法時應保持理性，切勿隨意轉發以免造成社會不必要的動盪。

