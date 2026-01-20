地球8月12日恐失重「釀4千萬人身亡」？瘋傳NASA「機密文件外洩」官方回應了

X上瘋傳地球將在8月12日失去重力7秒。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

社群平台近日瘋傳一則陰謀論，稱地球將於2026年8月12日格林威治時間下午2時33分（台灣時間晚間10時33分）的7秒內短暫失去重力，恐造成全球至少4000萬人因此從高處墜落身亡，該陰謀論更稱美國國家航空暨太空總署（National Aeronautics and Space Administration，NASA）早已預見這場災難，並秘密展開應對行動。對此，NASA近日出面駁斥這起陰謀論，箇中解釋隨之曝光。

陰謀論起源：NASA「祕密計畫」文件外洩？

根據每日郵報（Daily Mail）等外媒報導，這個說法起源於陰謀論支持者們宣稱NASA一份名為「錨定計畫」（Project Anchor）的內部文件於2024年11月外洩。文件指出，NASA 早已預見這場災難，並編列高達890億美元的預算展開應對，甚至打造了地下碉堡等設施來避難，消息曝光後頓時引起熱議，也在X（推特舊名）等社群平台瘋傳。

報導指出，這項陰謀論目前可追溯的最早源頭是來自IG帳號「mr_danya_of」，該帳號在一篇長文中聲稱：「2026年8月12日，世界將失去7秒的重力，NASA知情，而且也正在準備，但他們不告訴我們確切原因」。文章還臆測，這起事件將引發世界各地多個基礎建設慘遭毀損，可能還會迎來長達10年以上的經濟崩潰與大規模恐慌，並估計全球將有4000萬人因墜落死亡，甚至詳列「錨定計畫」的所謂內容與預算來源。

陰謀論稱NASA早已知地球會在8月12日這天失去重力7秒。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

不過有眼尖的網友發現，「mr_danya_of」的下一篇貼文中捏造了2019年阿拉斯加小鎮波特洛克（Portlock）600 人神秘失蹤的故事，還曾自稱在Google、停屍間、火葬場與安寧病房任職，又稱自己是精神科醫師與犯罪學家。雖然該帳號說法前後矛盾、漏洞百出，但仍引發大量帳號未經查證就加以轉發，結果導致陰謀論快速擴散，還有其他網友開始添油加醋、加碼細節。

NASA正式回應！駁斥「失重說」

對此，NASA發言人日前對事實查核網站「Snopes」明確表示：「地球不會在2026年8月12日失去重力」，而網上瘋傳所為的「錨定計畫」，在2024年12月以前甚至完全找不到任何相關文件或紀錄。NASA發言人進一步說明：「地球的重力或整體引力大小，是由其質量所決定的，地球唯一可能失去重力的情況，是整個地球系統，包括地核、地函、地殼、海洋、陸地水體與大氣同時失去質量。」

另外，英國赫特福德大學黑洞專家奧斯頓博士（William Alston）受訪時也指出，雖然黑洞碰撞確實會產生重力波，但影響極其微弱，還得依靠靈敏設備才偵測得到，因此不可能導致地球失去重力：「這些重力波經常穿過地球與人體，極其細微地拉伸與壓縮我們，但幅度小到遠遠小於一個原子的大小，因此完全無法察覺」。此外，由於重力波以光速傳播，若要事先精準預測抵達時間，根本需要依賴「違反物理定律的機制」才能辦到。

8月12日將發生日全食。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

針對網路盛傳的「日全食說法」，NASA也澄清，雖然8月12日確實會發生日全食，太陽與月球對地球的引力雖會影響潮汐，但這樣的變化方式早已被充分理解，甚至還能提前數十年精準預測，而且日全食也只是月球與太陽在視角上的排列結果，完全不會影響地球重力。



