地理期末考「全英文開場」 學生震撼：不愧雄中三幻神

高雄市立高雄中學（雄中）的高二地理期末考昨（1/15）天結束，有學生曬出考卷，只見明明是地理期末考，考卷上竟然是大篇幅「全英文」題目，開頭以南亞綠色革命為切入點，英文出題比例約占整張考卷的五分之一，讓不少學生當場傻眼，直呼「這到底是地理考試，還是英文閱讀測驗」。

一名雄中學生在Threads上發文貼出考卷吐槽，形容這份考題是「震撼首發」、「開局即終局，出了一大堆跟這次無關的東西，夢到什麼出什麼，不愧是雄中三幻神之首」，貼文曝光後迅速引爆討論。

許多網友留言調侃，「地理考卷（X）、英文考卷（O）」、「停停停地理考英文嗎 還是英文考地理」、「笑到不行，跨科素養不是這麼跨的吧」、「這是托福還是雅思嗎？」、「如果學測給他出，我現在應該已經在看明年補習班的傳單了」、「只有雄中能超越雄中」。

也有校友與學弟跳出來表示，出題老師正是雄中頗具名氣的資深地理老師張國周。校友透露，張國周老師學經歷背景深厚，擁有美國伊利諾大學電腦碩士學位，英文能力相當扎實，過去授課時也常搭配 Discovery《勇闖天涯》等節目輔助教學，教學與出題風格一向前衛，因此在學生間留下深刻印象。

網友們紛紛留言，「修仙修到全身冒煙的男人出的考卷肯定是很權威的」、「老師威名不減當年，笑死」、「夯還是太低了，這必須給到神中神」、「連體育班的也是英文的」。有在校生也現身說法，指出除了英文題目比例偏高，部分考題內容疑似超出課程範圍，寫到懷疑人生。也有學生為老師緩頰認為，這可能是雙語教學的一環，「考英文我覺得不錯，但其他東西不在範圍內真的很痛苦。」

