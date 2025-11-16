地理系校友出手！颱風「雞排承諾」未兌現 校友霸氣請350杯手搖飲

[Newtalk新聞]

一名自稱「賭上台大大氣系招牌」的匿名網友，日前在網路上宣稱，若鳳凰颱風期間台北市未放颱風假，將在台大發放雞排與珍奶。不過，預測失準後，今日（16 日）中午時限到來，現場仍遲遲未見發放，吸引數百人到場空等一場。對此，地理系校友挺身而出，宣布將接手補上這份「祭品」，並透過手搖飲店「丘森茶室」確認活動細節。





該名校友在臉書粉專「黑特帝大」表示，自己身為地理系地學組（現地理環境資源學系）校友，看到大氣組前身同系校友未履行承諾，感到羞愧，因此決定出手補償。他宣布，明日（17日）中午 12 點，於台北車站微風廣場二樓西三門電扶梯上方的「丘森茶室北車店」，將提供 300 杯手搖飲兌換，採先到先領方式，並霸氣喊話「大氣系祭品文，地理系出！」

廣告 廣告





「丘森茶室 Chosen Tea」也在貼文下方證實：「是真的！地理系學號 b92 學長已付清。」稍後又透露，另一位 B972080xx 學姊加碼 50 杯，感謝地理系。官方粉專隨後公告，明日中午 12 點將準時發放，飲品種類隨機，提醒同學及社會民眾依序領取。若同學未能兌換到，也可參考門市其他優惠。丘森茶室也在貼文底下寫到，「B922080xx 學渣叩首，感謝 B972080xx 學姊加碼 50 杯，一起致敬地理系。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中日關係推到懸崖邊 ? 高市早苗首度暗示介入台海 中國官媒警告日本「重回軍國主義」

國際力挺再＋1！IPAC 裴倫德轉發台派插畫聲援沈伯洋