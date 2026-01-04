地理0分！hololive薇薇想去澳洲煮麵給Kiara吃，店長氣笑：我在奧地利啦！

hololive 旗下團體 FLOW GLOW 成員「ViVi」綺綺羅羅薇薇（綺々羅々ヴィヴィ），在日前舉辦的新春五子棋「最強最弱王決定戰」中，因一句無心的地理提問被觀眾笑稱「要引發國際問題了」。比賽期間，ViVi 為了和對決中的前輩 Takanashi Kiara 互動，居然認為 「澳洲」和「奧地利」一模一樣？

奧地利沒有袋鼠！（圖源：YouTube@SakuraMiko／hololive官方）

兩人對話中，Kiara 提到自己在「奧地利」（Austria），所以還沒有吃到蕎麥麵。而 ViVi 卻突然主動說要飛去「澳洲」（Australia）煮跨年蕎麥麵給她吃。或許是前半段發音的關係，ViVi 才因此搞錯，但下一秒 Kiara 就糾正：「是奧地利啦！」引起現場包含白上吹雪等評審大笑（約 4：19：12）。

廣告 廣告

但 ViVi 再次’被問到兩個國家有哪裡不一樣時，ViVi 回應：「原來不一樣嗎？」這句話瞬間讓身為奧地利人的 Kiara 崩潰並吐槽：「分不出來的話就不用來了！」現場氣氛瞬間變得焦急又好笑，其他在場的大空昴趕緊代替這位後輩道歉，承諾會回去好好教她地理。

不僅如此，ViVi 隨後還試圖補救，猜測奧地利應該在「南半球」，再次精準踩雷，並且在最後開始大喊：「我愛奧地利！」讓 Kiara 表示：「妳根本連在哪裡都不知道吧！」

有趣的是，這場因為地理知識不足引發的誤會，也捲入了另一位成員 Hakos Baelz。由於 Bae 正是代表澳洲的成員，這段對話迅速在網路上傳開，出現不少二創作品。Kiara 還轉發一張告示牌圖片寫著：「奧地利沒有袋鼠」