地瓜全爛掉！高嘉瑜氣炸轟全聯坑消費者：打5隻電話找不到客服還被掛掉

記者楊士誼／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜今（4）日痛批，她在大全聯買了一包栗子地瓜，卻發現全部都爛掉，而自從大潤發變成大全聯後，蔬果品質每況愈下、價格也越來越貴，直呼「擺明一家獨大吃定消費者」。高嘉瑜也指出，自己不但找不到真正的客服，打了五隻不同號碼卻接不到客服人員，電話也被自動掛掉。

高嘉瑜在臉書發文表示，晚上在大全聯買了一包栗子地瓜，切開發現竟然都爛掉了。她痛批，自從大潤發變成大全聯，蔬果品質越來越差，價格也越來越貴，擺明一家獨大吃定消費者。高嘉瑜說，有時在全聯買到爛掉的蔬果，也都自認倒楣，但這次真的太離譜。

高嘉瑜指出，她本來想打客服詢問，沒想到不但找不到真正的客服，「轉來轉去一直叫我撥打其他支電話，一共撥打了五隻不同的電話號碼，全部都是大全聯語音叫我撥打的，還說服務時間到晚上九點，但怎樣都接不到客服人員，最後電話竟然被自動掛掉！！大全聯的客服真的是太差勁了！」高嘉瑜也抱怨，大全聯賣的鮮奶品牌比大潤發時期少很多，幾乎都只有兩三種品牌在架上。

