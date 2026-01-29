地瓜冷藏再加熱還有抗性澱粉？ 營養師解答：「這1步錯」效果直接掰了

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

許多人會擔心冷藏後的地瓜再復熱會破壞冷卻過程中辛苦建立的抗性澱粉結構。對此，林俐岑營養師的小天地表示，回生澱粉的「熱穩定性」取決於其「晶體結構」的來源。

．支鏈澱粉晶體：這些晶體結構較弱，其熔點溫度範圍通常在40°C至70°C之間。這意味著，如果將地瓜加熱到適口溫度（約60°C以上），支鏈澱粉的回生結構確實會熔化，這解釋了為什麼變硬的麵包或米飯加熱後會變軟，口感變好。

．直鏈澱粉晶體：這是抗性澱粉的生成原料。由於直鏈澱粉形成的雙螺旋結構非常緊密，其熔點通常出現在120°C至150°C之間 。一般家庭的復熱方式（微波、蒸等）通常使食物溫度達到70°C至100°C。這個溫度區間足以熔化支鏈澱粉晶體（恢復口感軟糯），但遠低於直鏈澱粉晶體的熔點溫度（>120°C）。因此，由直鏈澱粉形成的抗性澱粉在復熱過程中得以保留 。

廣告 廣告

也就是說，復熱後口感變好，但抗性澱粉還在，不會完全消失，但前提是復熱不超過120度！

再加熱對「抗性澱粉」含量的實證研究

多項研究直接測量了復熱對抗性澱粉含量的影響，結果支持上述熱力學理論：

．保留率：雖然再加熱可能會導致抗性澱粉含量些微下降，但其含量仍顯著高於新鮮烹煮狀態。

．微波效應：更有趣的是，部分研究發現微波再加熱甚至可能增加抗性澱粉的含量 。這可能是因為微波的介電加熱引起水分子的高頻振盪，促進了分子間的碰撞與重新排列，在適當的水分含量下進一步誘導了澱粉鏈的締合 。

．循環效應：多次重複「加熱—冷卻」循環（如蒸—冷—熱—冷）被證明可以使得晶體結構更加完美，抗性澱粉含量進一步提升。研究顯示，經過三次循環的塊莖澱粉，其抗性澱粉含量顯著高於單次循環。

保留下來的抗性澱粉 對人體健康的影響

1、血糖反應的調節

攝取「蒸熟-->冷藏24小時後再復熱」地瓜，能顯著延緩餐後血糖值。

．機制： 抗性澱粉在小腸中不被分解，減少了葡萄糖的釋放量。

．第二餐效應：抗性澱粉的攝取不僅影響當餐血糖，還能改善下一餐的胰島素敏感性。這是因為大腸發酵產生的短鏈脂肪酸（SCFA）進入血液循環後，能調節肝臟的葡萄糖輸出及周邊組織的胰島素反應 。

2、腸道菌群的益生元效應

地瓜中的抗性澱粉是腸道益生菌（特別是雙歧桿菌 Bifidobacteria）的優質食物來源 。

．代謝產物： 發酵產生的「丁酸」是大腸上皮細胞的主要能量來源，具有抗炎、抗癌及維護腸道屏障完整性的功能 。

．氣體產生： 相較於某些可溶性纖維，抗性澱粉的發酵速度較慢且持續，通常產氣較少，耐受性會比較好 ，但多少還是會因人而異。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

·吃錯地瓜血糖秒飆！營養師點名「這1種」最危險 剛出爐熱騰騰也NG

·地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中