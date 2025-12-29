地瓜哪種顏色最營養？黃肉穩血壓 選「1品種」抗衰老

記者鄭玉如／台北報導

地瓜哪種顏色最營養？黃肉穩血壓、紅肉護眼、紫肉抗衰老，各有特色，選對品種健康加倍。（示意圖／PIXABAY）

台灣地瓜分為黃肉、紅肉與紫肉，每一種的營養價值略為不同。營養師林俐岑指出，黃地瓜的鈣、鉀含量高，有助於維持骨骼健康、穩定血壓；紅肉地瓜含有β-胡蘿蔔素，幫助護眼、維持皮膚健康與提升免疫力；紫肉地瓜則是含大量花青素，保護心血管，延緩衰老。

林俐岑在臉書粉專提到，黃地瓜（常見品種：台農57號）肉質呈金黃色，香氣最濃郁，「鈣、鉀含量高」有助於維持骨骼健康、穩定血壓及消除水腫，以及「維生素B1」，幫助能量代謝、消除疲勞，口感最綿密鬆軟、甜度高，適合直接烤食或煮地瓜飯。

再來是紅肉地瓜（常見品種：台農66號），果肉呈橙紅色，顏色來自類胡蘿蔔素，含有豐富的β-胡蘿蔔素（維生素A的前驅物），對護眼、維持皮膚健康與提升免疫力效果最好。此外，熱量相對較低、水分較多，口感細軟甘甜，適合煮稀飯、蜜地瓜或製作甜食。

最後是「紫薯」，也稱為紫心地瓜（常見品種：台農73號），外皮與果肉呈深紫色，含有大量的花青素，抗氧化能力強，幫助清除體內自由基、保護心血管並延緩衰老，而且纖維含量通常高於黃與紅肉地瓜，幫助促進腸道蠕動，增加飽足感，質地較紮實、甜度較低。

林俐岑建議，地瓜若帶皮吃，營養價值加倍，因為地瓜皮富含膳食纖維與多酚類植化素，洗淨後連皮蒸煮或烘烤，營養吸收最完整。另外，地瓜煮熟後放涼或冰鎮後再吃，會產生更多「抗性澱粉」，降低GI值、穩定血糖，有助於減重，雖然地瓜健康，但屬於澱粉類，食用時還是要控制份量，直接取代白飯、麵食也可以。

